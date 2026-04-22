अटूट आस्था: "हमें देख रहे रामलला !" अयोध्या पहुंचे 30 दृष्टिबाधित बच्चों ने मन की आंखों से किए दर्शन
बच्चों ने कहा, राम जी का दर्शन करने के बाद और अयोध्या में हो रही स्वर्ग की अनुभूति.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 2:53 PM IST
अयोध्या: राम मंदिर में बालक रामलला के विराजमान होने के बाद अब तक मंदिर में नेता, सेलेब, जानी मानी हस्तियां, खिलाड़ी, सिंगर, यहां तक की विदेशों तक से लोग यहां पहुंच चुके हैं. लेकिन जन्म से दृष्टि बाधित बच्चों द्वारा रामलला के दर्शन के दृश्य ने सबको भाव विह्वल कर दिया. हरियाणा से चलकर यहां पहुंचे 30 बच्चे रामलला की प्रतिमा के समक्ष हाथ जोड़े, चेहरे पर अटूट विश्वास और श्रद्धा के भाव लिए नेत्र बंद किए खड़े हुए, तो वहां मौजूद श्रदालु अपलक उन्हें ही निहारते रहे. बाल्य स्वरुप भगवान श्री राम की प्रतिमा की मुस्कान आज सबको गहरी दिखी और नेत्रों से आशीष झलकता दिखा.
रामलला के दर्शन के बाद इन बच्चों का ने जय श्री राम के जयकारे लगाए. एक स्वर में बच्चों के बोल गूंज उठे. बोले ऐसा आभास हो रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों. सबसे बड़ी की बात ये है कि बच्चों ने कहा कि भगवान ने हम सभी को आज देख लिया है.
वहीं, हरियाणा रोहतक से आई रानी हुड्डा अहलावत ने कहा कि नारी उदय फाऊंडेशन और कपिल प्रकाश विद्यालय से श्री राम जी का दर्शन करने के लिए स्कूल के सभी दिव्यांग बच्चे को लेकर आए हैं, जो देख नहीं सकते. लेकिन भगवान उनको देखेंगे इसी उम्मीद से मैं उनको लेकर आई हूं. साथ में कुल 30 बच्चें हैं. उन्होंने परिसर में परिक्रमा की. हनुमान चालीसा का पाठ किया. बहुत अच्छा लगा बच्चे खुश हैं.
उन्होंने बताया कि हमारे एजुकेशन गेम जो कि नॉर्मल बच्चा कर सकता है, वह मेरे ब्लाइंड बच्चे भी कर सकते हैं. ब्लाइंड बेटियों को हर चीज हमनें सिखाई है. रोटी बनाना, कपड़े धुलना. 8 साल के अंदर मेरे यहां से 16 बच्चे सरकारी और 12 प्राइवेट जॉब पर गए हैं. 5 लोगों का इंडिया इंटरनेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ. आज भी हम अयोध्या में डॉ. भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में खेलने आए हैं.
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