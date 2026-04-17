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बीजेपी का वूमनिया प्लान: घर-घर पहुंचेगी कार्यकर्ताओं की टोली, ‘नारी वंदन’ से आधी आबादी को रिझाने का प्रयास

वाराणसी : नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी देशभर में महिला वोटरों को साथ लाने की कोशिश कर रही है. इसके लिए पार्टी की तरफ से प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसे बीजेपी का वूमनिया प्लान कहा जा रहा है. इसी क्रम में, वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी महिला कार्यकर्ताओं की टोली तैयार करेगी, जो लोगों के घर-घर तक जाएगी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ ही साथ भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के बारे में उन्हें बताएगी. इसके साथ ही इस अधिनियम को लेकर महिलाओं को जागरूक भी किया जाएगा और उन्हें इससे साथ में जोड़ा जाएगा.

बीजेपी का वूमनिया प्लान: घर-घर पहुंचेगी कार्यकर्ताओं की टोली (Video Credit; ETV Bharat)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित किया गया. इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है. यह व्यवस्था सरल, न्यायसंगत और सभी के लिए संतुलित है. इससे सरकार का लक्ष्य महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाना है. सरकार की इसी मंशा को अब बनारस की महिलाओं के बीच लेकर जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वूमेन प्लान बनाया है. इसके अंतर्गत भाजपा महिला कार्यकर्ता घर-घर जाएंगी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में जागरूक करेंगी.





"स्त्री सृष्टा है, सृष्टि है और सृष्टि का स्पंदन है"

बीजेपी की नेता नीरजा माधव कहती हैं कि हमारे समाज में, वेदों में कहा गया है कि स्त्री सृष्टा है, सृष्टि है और सृष्टि का स्पंदन है. अभी तक हम लोग यह पढ़ते आ रहे थे कि स्त्री समाज का आधार है, लेकिन अब हम इसे राष्ट्र के निर्माण में चरितार्थ होता हुआ देखेंगे. विशेष रूप से राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में स्त्रियों की जो भागीदारी होगी वह 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ होगी. स्त्रियां एक सशक्त भूमिका में आएंगी. यह एक बहुत सुखद पक्ष होगा. आज हर क्षेत्र में हमारी स्त्रियां आगे हैं. सशस्त्र बल हो, चाहे प्रशासनिक सेवा हो, लेखन हो या फिर कॉरपोरेट जगत हो, सभी जगह स्त्रियों ने अपनी क्षमता का परिचय दिया है. इस अभियान को अब घर-घर पहुंचाया जाएगा.





महिला सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

वहीं, उन्होंने बताया कि घर-घर भाजपा महिला कार्यकर्ताओं को भेजने और महिलाओं को इससे जोड़ने के कार्यक्रम में महिला सम्मेलन होगा. सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और घर-घर तक हम लोग पहुंचेंगे. सभी महिलाओं की अलग-अलग टीम और ग्रुप बनेंगे. ये सभी महिलाओं को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ेंगीं. निश्चित रूप से इस समय पूरे देश की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस अधिनियम को लाने के लिए धन्यवाद दे रही हैं. वहीं, महानगर उपाध्यक्ष साधना वेदांती कहती हैं कि हम इस बात से खुश हैं कि 33 फीसदी आरक्षण वाला बिल जो दोनों सदनों में सितंबर 2023 में पास हुआ था, वह अब लागू हो जाएगा.





आधी आबादी को साधने का प्रयास

इधर बीजेपी के इस पहल पर राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि महिलाओं का साथ लेना राजनीतिक दल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सत्ता में रहने का एक बड़ा मौका देती है. चुनाव को देखें तो एक ट्रेंड समझ में आता है कि भाजपा के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और वह पार्टी की वोट बैंक को और भी मजबूत करना चाहते हैं. इस अधिनियम के तहत वो घर-घर जाकर पार्टी के लिए आधी आबादी को लाने का प्रयास करेंगे. इसके क्या परिणाम आते हैं यह भविष्य में देखने को मिलेगा. इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी है.



