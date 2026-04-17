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बीजेपी का वूमनिया प्लान: घर-घर पहुंचेगी कार्यकर्ताओं की टोली, ‘नारी वंदन’ से आधी आबादी को रिझाने का प्रयास

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस पहल से बीजेपी घर-घर जाकर आधी आबादी को पार्टी में लाने का प्रयास करेगी

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बीजेपी का वूमनिया प्लान: घर-घर पहुंचेगी कार्यकर्ताओं की टोली (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 17, 2026 at 1:39 PM IST

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वाराणसी : नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी देशभर में महिला वोटरों को साथ लाने की कोशिश कर रही है. इसके लिए पार्टी की तरफ से प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसे बीजेपी का वूमनिया प्लान कहा जा रहा है. इसी क्रम में, वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी महिला कार्यकर्ताओं की टोली तैयार करेगी, जो लोगों के घर-घर तक जाएगी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ ही साथ भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के बारे में उन्हें बताएगी. इसके साथ ही इस अधिनियम को लेकर महिलाओं को जागरूक भी किया जाएगा और उन्हें इससे साथ में जोड़ा जाएगा.

बीजेपी का वूमनिया प्लान: घर-घर पहुंचेगी कार्यकर्ताओं की टोली (Video Credit; ETV Bharat)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित किया गया. इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है. यह व्यवस्था सरल, न्यायसंगत और सभी के लिए संतुलित है. इससे सरकार का लक्ष्य महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाना है. सरकार की इसी मंशा को अब बनारस की महिलाओं के बीच लेकर जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वूमेन प्लान बनाया है. इसके अंतर्गत भाजपा महिला कार्यकर्ता घर-घर जाएंगी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में जागरूक करेंगी.


"स्त्री सृष्टा है, सृष्टि है और सृष्टि का स्पंदन है"
बीजेपी की नेता नीरजा माधव कहती हैं कि हमारे समाज में, वेदों में कहा गया है कि स्त्री सृष्टा है, सृष्टि है और सृष्टि का स्पंदन है. अभी तक हम लोग यह पढ़ते आ रहे थे कि स्त्री समाज का आधार है, लेकिन अब हम इसे राष्ट्र के निर्माण में चरितार्थ होता हुआ देखेंगे. विशेष रूप से राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में स्त्रियों की जो भागीदारी होगी वह 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ होगी. स्त्रियां एक सशक्त भूमिका में आएंगी. यह एक बहुत सुखद पक्ष होगा. आज हर क्षेत्र में हमारी स्त्रियां आगे हैं. सशस्त्र बल हो, चाहे प्रशासनिक सेवा हो, लेखन हो या फिर कॉरपोरेट जगत हो, सभी जगह स्त्रियों ने अपनी क्षमता का परिचय दिया है. इस अभियान को अब घर-घर पहुंचाया जाएगा.


महिला सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन
वहीं, उन्होंने बताया कि घर-घर भाजपा महिला कार्यकर्ताओं को भेजने और महिलाओं को इससे जोड़ने के कार्यक्रम में महिला सम्मेलन होगा. सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और घर-घर तक हम लोग पहुंचेंगे. सभी महिलाओं की अलग-अलग टीम और ग्रुप बनेंगे. ये सभी महिलाओं को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ेंगीं. निश्चित रूप से इस समय पूरे देश की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस अधिनियम को लाने के लिए धन्यवाद दे रही हैं. वहीं, महानगर उपाध्यक्ष साधना वेदांती कहती हैं कि हम इस बात से खुश हैं कि 33 फीसदी आरक्षण वाला बिल जो दोनों सदनों में सितंबर 2023 में पास हुआ था, वह अब लागू हो जाएगा.


आधी आबादी को साधने का प्रयास
इधर बीजेपी के इस पहल पर राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि महिलाओं का साथ लेना राजनीतिक दल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सत्ता में रहने का एक बड़ा मौका देती है. चुनाव को देखें तो एक ट्रेंड समझ में आता है कि भाजपा के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और वह पार्टी की वोट बैंक को और भी मजबूत करना चाहते हैं. इस अधिनियम के तहत वो घर-घर जाकर पार्टी के लिए आधी आबादी को लाने का प्रयास करेंगे. इसके क्या परिणाम आते हैं यह भविष्य में देखने को मिलेगा. इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी है.

महिलाओं में नेतृत्व का नैसर्गिक गुण विकसित होगा

समाज सेवी रचना अग्रवाल ने कहा कि जो योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महिलाओं के लिए ही ला रहे हैं, वह जब महिलाओं तक पहुंचेगी तभी अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं बाहर आएंगी. महिलाएं प्रयास करेंगी, उनके अंदर नेतृत्व का नैसर्गिक गुण विकसित होगा. इसके लिए नरेन्द्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि घर-घर महिलाओं तक इस विषय को पहुंचाने की, महिलाओं को घरों से निकालने और उन्हें जोड़ने की कोशिश के लिए यह कार्यक्रम चलाया जाएगा.


संसद में पारित हुआ था नारी शक्ति वंदन अधिनियम
उन्होंने कहा कि राजनीति में यह दुखद रहा है कि महिलाओं को अपनी आबादी या भूमिका के अनुरूप अभी तक कोई नेतृत्व नहीं मिल पाया है था. इनकी संख्या बहुत कम थी. आजादी के बाद से ही इस बात को लेकर बातें हो रही थीं कि स्त्रियों का नेतृत्व राजनीति में भी होना चाहिए. सितंबर 2023 में संसद ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया, जो विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था. इस अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है.

क्या है अधिनियम
नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है. इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी. इसका उद्देश्य महिलाओं को केवल मतदाता या लाभार्थी नहीं, बल्कि नीति निर्धारण में भागीदार बनाना है. यह कानून राज्यसभा और विधान परिषदों पर लागू नहीं होता, क्योंकि वहां सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता. साथ ही महिला आरक्षण तत्काल प्रभावी नहीं होगा, इसके लिए पहले जनगणना आवश्यक है. जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने पर ही यह आरक्षण लागू किया जाएगा.

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