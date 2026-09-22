ETV Bharat / state

मछली पालन पर सब्सिडी पाने का बड़ा मौका, जानें कैसे उठाएं भारी सब्सिडी का लाभ

मछली पालन व्यवसाय के लिए सरकार दे रही है बंपर सब्सिडी!

मछली पालन व्यवसाय के लिए सरकार दे रही है बंपर सब्सिडी!
मछली पालन व्यवसाय के लिए सरकार दे रही है बंपर सब्सिडी! (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 7:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: यदि आप भी प्रधानमंत्री मत्स्य संप्रदाय योजना का लाभ लेना चाहते हैं या फिर मछली पालने का काम करना चाहते हैं, इसके लिए आपको आवेदन करना है या विभाग से कोई जानकारी चाहिए तो यह मौका आपके लिए है. मत्स्य विभाग की ओर से मछली पालन को लेकर चलने वाली आजीविकाओं से जुड़ी हुई योजनाओं के आवेदन को लेकर के एक बार फिर से पोर्टल को खोल दिया गया है.

मछली पालन पर सब्सिडी पाने का बड़ा मौका
मछली पालन पर सब्सिडी पाने का बड़ा मौका (Photo Credit: ETV Bharat)



27 सितंबर तक कर सकते है आवेदन: मत्स्य विभाग की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन और अन्य मछलियों से जुड़े हुए कारोबार के तहत विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है और उसके तहत सब्सिडी के साथ आवेदकों को लाभ दिया जाता है. इसमें आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है. अब विभाग ने इसे बढ़ाकर के 27 सितंबर कर दिया है. जिसके तहत कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन जाकर के आवेदन कर सकता है. इसके साथ यह भी उसे किसी तरीके की कोई जानकारी चाहिए तो वह ऑफलाइन भी विभाग से जानकारी ले सकता है.


2020-21 से प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का संचालन किया जा रहा है,जिसके तहत तालाब में 65000 मछलियों के बीजों के संचय कार्यक्रम का संचालन किया जाता है. इसके तहत वाराणसी ,गोरखपुर,देवरिया, बस्ती,संत कबीर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, बहराइच, बांदा, महोबा, फतेहपुर के साथ उत्तर प्रदेश के सभी जिले के सामान्य,महिला एवं अनुसूचित जाति के सभी इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवेदन का मौका है.- सुरेश कुमार,उप निदेशक, मत्स्य विभाग वाराणसी

27 सितंबर तक ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन
27 सितंबर तक ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन (Photo Credit: ETV Bharat)

कैसे करें आवेदन: सभी इच्छुक व्यक्ति इस योजना से जुड़ी लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.उन्होंने बताया कि इसके लिए विभागीय पोर्टल http://fisheries.up.gov.in आवेदन किया जा सकता है इसके पहले 14-08-2026 से 24-08-2026 तक खोला गया था.अब पोर्टल को पुनः आवेदन प्राप्त करने के लिए 20-09-2026 से खोला गया है.



यह भी पढ़ें: यूपी पुलिस में फिर बड़ा फेरबदल, 18 IPS अफसरों का तबादला, इनमें एक महिला अधिकारी

TAGGED:

VARANASI
FISH FARMING SUBSIDY
FISHERIES DEPARTMENT SCHEME
प्रधानमंत्री मत्स्य संप्रदाय योजना
PMMSY 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.