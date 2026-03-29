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जैसलमेर से गुजरात पहुंचे अंडे से जन्मा गोडावण का चूजा, 19 घंटे का सफर बना ऐतिहासिक

गोडावण का जन्म ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: विलुप्ति के कगार पर पहुंचे राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण को लेकर एक बड़ी सफलता सामने आई है. जैसलमेर स्थित प्रजनन केंद्र से गुजरात भेजे गए अंडे से शनिवार को सफलतापूर्वक चूजे का जन्म हुआ. खास बात यह है कि कच्छ क्षेत्र में करीब एक दशक बाद गोडावण की नई पीढ़ी की शुरुआत हुई है. डेजर्ट नेशनल पार्क के डीएफओ बृजमोहन गुप्ता के अनुसार 21 मार्च को एक विशेष योजना के तहत गोडावण के अंडे को गुजरात के कच्छ क्षेत्र तक पहुंचाया गया. लगभग 770 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया, जिससे परिवहन के दौरान कहीं भी रुकावट न आए. अंडे को पोर्टेबल इनक्यूबेटर में सुरक्षित रखा गया और तापमान का विशेष ध्यान रखा गया. लगातार 19 घंटे की यात्रा के बाद अंडा सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचा. इसे भी पढ़ें- रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में इस साल पहली बार AI से जन्मा गोडावण का चूजा, कुल संख्या हुई 73 मादा गोडावण ने संभाली जिम्मेदारी: 22 मार्च को इस अंडे को कच्छ में मौजूद एक मादा गोडावण के घोंसले में रखा गया. कुछ ही दिनों बाद, 28 मार्च को चूजा सफलतापूर्वक बाहर आया. अब इस नवजात का पालन-पोषण वही मादा गोडावण कर रही है, जिसे ‘फोस्टर मदर’ की भूमिका दी गई है. कच्छ के नलिया क्षेत्र में लंबे समय से गोडावण की संख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही थी. यहां केवल कुछ मादा पक्षी ही शेष थीं और नर की अनुपस्थिति के कारण प्राकृतिक प्रजनन संभव नहीं था. ऐसे में पिछले 10 वर्षों से इस प्रजाति में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई थी.