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जैसलमेर से गुजरात पहुंचे अंडे से जन्मा गोडावण का चूजा, 19 घंटे का सफर बना ऐतिहासिक

जैसलमेर के प्रजनन केंद्र से गुजरात भेजे गए अंडे से शनिवार को सफलतापूर्वक गोडावण के चूजे का जन्म हुआ.

गोडावण का जन्म
गोडावण का जन्म (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 29, 2026 at 7:51 PM IST

3 Min Read
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जैसलमेर: विलुप्ति के कगार पर पहुंचे राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण को लेकर एक बड़ी सफलता सामने आई है. जैसलमेर स्थित प्रजनन केंद्र से गुजरात भेजे गए अंडे से शनिवार को सफलतापूर्वक चूजे का जन्म हुआ. खास बात यह है कि कच्छ क्षेत्र में करीब एक दशक बाद गोडावण की नई पीढ़ी की शुरुआत हुई है.

डेजर्ट नेशनल पार्क के डीएफओ बृजमोहन गुप्ता के अनुसार 21 मार्च को एक विशेष योजना के तहत गोडावण के अंडे को गुजरात के कच्छ क्षेत्र तक पहुंचाया गया. लगभग 770 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया, जिससे परिवहन के दौरान कहीं भी रुकावट न आए. अंडे को पोर्टेबल इनक्यूबेटर में सुरक्षित रखा गया और तापमान का विशेष ध्यान रखा गया. लगातार 19 घंटे की यात्रा के बाद अंडा सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचा.

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मादा गोडावण ने संभाली जिम्मेदारी: 22 मार्च को इस अंडे को कच्छ में मौजूद एक मादा गोडावण के घोंसले में रखा गया. कुछ ही दिनों बाद, 28 मार्च को चूजा सफलतापूर्वक बाहर आया. अब इस नवजात का पालन-पोषण वही मादा गोडावण कर रही है, जिसे ‘फोस्टर मदर’ की भूमिका दी गई है. कच्छ के नलिया क्षेत्र में लंबे समय से गोडावण की संख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही थी. यहां केवल कुछ मादा पक्षी ही शेष थीं और नर की अनुपस्थिति के कारण प्राकृतिक प्रजनन संभव नहीं था. ऐसे में पिछले 10 वर्षों से इस प्रजाति में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई थी.

‘जंपस्टार्ट’ तकनीक बनी उम्मीद: विशेषज्ञों ने इस चुनौती से निपटने के लिए ‘जंपस्टार्ट अप्रोच’ को अपनाया. इस पद्धति के तहत पक्षियों के लिए ऐसा अनुकूल और प्राकृतिक वातावरण तैयार किया जाता है, जिसमें उनके प्रजनन और विकास की संभावनाएं बढ़ सकें। इसमें घास, पानी, तापमान, नमी और एकांत जैसे तत्वों का विशेष ध्यान रखा जाता है. इस प्रयोग के लिए जैसलमेर के प्रजनन केंद्र से एक उपयुक्त और उपजाऊ अंडे का चयन किया गया. विशेषज्ञों की देखरेख में इसे सुरक्षित तरीके से कच्छ पहुंचाकर मादा गोडावण के घोंसले में स्थापित किया गया.

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रीवाइल्डिंग की ओर अगला कदम: वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल संरक्षण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकती है. अब आगे की योजना इन पक्षियों को कृत्रिम संरक्षण से निकालकर प्राकृतिक आवास में छोड़ने, यानी ‘रीवाइल्डिंग’, की दिशा में आगे बढ़ने की है. डेजर्ट नेशनल पार्क के डीएफओ ने इस सफलता पर संतोष जताते हुए कहा कि राज्य पक्षी गोडावण को बचाने के लिए किया गया यह प्रयास पूरी तरह सफल रहा है. उन्होंने इसे संरक्षण की दिशा में एक बेहद सकारात्मक और उत्साहजनक परिणाम बताया. उनके अनुसार, इस तरह के प्रयोग भविष्य में गोडावण की संख्या बढ़ाने और इसके अस्तित्व को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

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अंडे से जन्मा गोडावण का चूजा
GREAT INDIAN BUSTARD
SUCCESSFUL HATCHING OF A CHICK
BIRTH OF THE GREAT INDIAN BUSTARD

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