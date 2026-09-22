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जयपुर में पोते ने चाकू से गला रेतकर की दादी की हत्या...सब्जी काटने के चाकू से किए वार

जयपुर: राजधानी जयपुर में रिश्तों को शर्मसार करने का एक और मामला सामने आया है. भट्टा बस्ती थाना इलाके में पोते ने चाकू से गला रेतकर दादी की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी पोते को डिटेन कर पूछताछ शुरू की. महिला की पहचान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भट्टा बस्ती निवासी गंगा देवी के रूप में हुई है. पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए. पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है.

एडिशनल डीसीपी नॉर्थ बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वृद्धा पर चाकू से वार किया गया है. पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया. 80 वर्षीय महिला विमला देवी अपने बेटे-बहू और पोते के साथ रहती थी. विमला का एक पोता पुलकित मानसिक रोगी है. उसका इलाज चल रहा है. 25 वर्षीय पोते पुलकित ने घर से सब्जी काटने का चाकू लेकर सोती हुई विमला देवी पर वार कर दिया. दादी ने अपनी जान बचाने का भी प्रयास किया.

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बीएड है पोता: पुलिस के अनुसार, आरोपी पोते के चाकू से वार से विमला देवी घायल हो गई और बाद में दम तोड़ दिया. घटना के वक्त पोता एवं वृद्धा ही घर पर थे, अन्य परिजन बाहर गए हुए थे. लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. आरोपी ने ग्रेजुएशन और बीएड कर रखी है. पुलिस ने आरोपी पोते पुलकित को डिटेन कर पूछताछ शुरू की. हत्या के पीछे वास्तविक कारण क्या रहे, इस बारे में पुलिस जांच कर रही है. पुलिस ने महिला के शव को कावंटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर वारदात से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.