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बूंदी में आंधी का कहर: दीवार गिरने से दादा की मौत, पोती गंभीर घायल

तेज आंधी-तूफान में बूंदी के जलोदा गांव में दीवार गिरने से दादा-पोती दब गए.

Bundi storm
तेज आंधी में गिरी दीवार (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 17, 2026 at 11:12 AM IST

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बूंदी: जिले के केशवरायपाटन क्षेत्र के जलोदा गांव में मंगलवार शाम आए तेज आंधी-तूफान ने एक परिवार की खुशियां चकनाचूर कर दीं. अचानक उठे अंधड़ में किसान छोटूलाल मीणा (60) के कच्चे मकान की 20-25 फीट लंबी पक्की दीवार गिर गई. दीवार के नीचे दबे दादा छोटूलाल की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उनकी 14 वर्षीय पोती तमन्ना गंभीर हालत में कोटा के निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है.

केशवराव पाटन थाने के एएसआई भेरू लाल ने बताया कि बीती शाम मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी-तूफान शुरू हो गया. इसी दौरान किसान छोटूलाल मीणा के मकान की करीब 20 से 25 फीट लंबी पक्की दीवार तेज हवाओं का दबाव नहीं झेल सकी और देखते ही देखते धराशायी हो गई. दीवार के पास मौजूद छोटूलाल मीणा और उनकी पोती तमन्ना मलबे के नीचे दब गए. हादसा इतना अचानक हुआ कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला. हादसे के बाद पड़ोसियों और ग्रामीणों ने तुरंत मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला. हादसे में तमन्ना की मां भी घायल हुईं.

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गायों को चारा-पानी दे रहे थे: प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को कोटा रेफर किया गया, जहां देर रात छोटूलाल ने दम तोड़ दिया, तमन्ना की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है. हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों और पड़ोसियों के अनुसार घटना उस समय हुई जब परिवार के सदस्य रोजमर्रा के काम में जुटे हुए थे. पड़ोसी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि लेखराज मीणा के मकान की दीवार तेज अंधड़ के कारण अचानक गिर गई. उस समय छोटूलाल मीणा, उनकी पोती तमन्ना और परिवार की अन्य महिलाएं गायों को चारा-पानी डाल रही थीं. अचानक तेज आवाज के साथ दीवार गिरी और दादा-पोती उसके नीचे दब गए.

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