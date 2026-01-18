विराट हिन्दू सम्मेलन: बाल भारती महाराज बोले- एकता है सबसे बड़ी शक्ति
जैसलमेर के रामगढ़ में विराट हिन्दू सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ. शिव मंदिर से निकली शोभायात्रा और बाइक रैली ने पूरा कस्बा भक्तिमय कर दिया.
Published : January 18, 2026 at 6:17 PM IST
जैसलमेर: जिले के रामगढ़ कस्बे में रविवार को विराट हिन्दू सम्मेलन का भव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन किया गया. इस अवसर पर स्थानीय शिव मंदिर से भव्य शोभायात्रा एवं बाइक रैली का शुभारंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, युवा और मातृशक्ति शामिल हुई. भगवा ध्वज, जय श्रीराम के उद्घोष और ढोल-नगाड़ों के साथ निकली शोभायात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई श्री राम मंदिर पहुंची. मार्ग में जगह-जगह पुष्पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया गया, जिससे पूरा कस्बा भक्तिमय माहौल में रंग गया.
सनातन मूल्यों को मजबूत करने पर जोर: शोभायात्रा के श्री राम मंदिर पहुंचने के पश्चात वहां धर्मसभा का आयोजन किया गया. धर्मसभा में गजरूप सागर मठ के महंत बाल भारती महाराज एवं महंत नारायण भारती महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ. कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जेठूदान तथा अध्यक्षता विनोद बिस्सा ने की. धर्मसभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने हिंदू समाज की एकता, संस्कृति संरक्षण और सनातन मूल्यों को मजबूत करने पर जोर दिया. धर्मसभा में वक्ताओं ने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और युवाओं को अपनी संस्कृति से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है. कार्यक्रम के अंत में राष्ट्र, धर्म और समाज की उन्नति के लिए सामूहिक प्रार्थना की गई.
इसे भी पढ़ें- जयपुर हिंदू सम्मेलन : तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह हुए शामिल, बोले- हम सबको एक होना पड़ेगा... - Hindu Conference
गजरूप सागर मठ के महंत बाल भारती महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि सनातन धर्म केवल आस्था नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है. उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की सबसे बड़ी शक्ति उसकी एकता है और आज आवश्यकता है कि हम जाति, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठकर धर्म व राष्ट्र के लिए एकजुट हों. महाराज ने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशा, भटकाव और नकारात्मक प्रवृत्तियों से दूर रहकर सेवा, संस्कार और साधना के मार्ग पर चलें. उन्होंने कहा कि मंदिर, मठ और संत समाज हमेशा समाज को सही दिशा देने का कार्य करते रहेंगे और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हर स्तर पर प्रयास जारी रहेंगे.
उन्होंने अपने संबोधन में उपस्थित नारी शक्ति से विशेष रूप से आह्वान करते हुए कहा कि बच्चों की प्रथम गुरु उनकी माता होती हैं. मां की गोद ही संस्कारों की पहली पाठशाला है, जहां से बालक जीवन के मूल्य सीखता है. उन्होंने कहा कि माताएं गुरु बनकर अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें, जिससे वे आगे चलकर सनातन धर्म व संस्कृति का नाम रोशन करें. अच्छे संस्कार ही सशक्त समाज और मजबूत राष्ट्र की नींव होते हैं.
इसे भी पढ़ें- बाड़मेर के ईटावा में हुआ विराट हिंदू सम्मेलन