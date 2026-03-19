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बीकानेर में हिंदू नववर्ष पर निकाली गई भव्य धर्म यात्रा, हजारों श्रद्धालु हुए शामिल, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्पवर्षा

हिंदू नववर्ष के अवसर पर नववर्ष स्वागत समारोह समिति ने भव्य धर्म यात्रा का आयोजन किया. हजारों श्रद्धालु 8 किमी लंबे मार्ग पर पैदल चले.

हिंदू नववर्ष के अवसर पर धर्म यात्रा का आयोजन
हिंदू नववर्ष के अवसर पर धर्म यात्रा का आयोजन (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 19, 2026 at 10:25 PM IST

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बीकानेर: गुरुवार को नववर्ष स्वागत समारोह समिति की ओर से हिंदू नववर्ष के अवसर पर धर्म यात्रा का आयोजन किया गया. करीब 8 किलोमीटर लंबे रूट पर निकाली गई इस धर्म यात्रा में लोग 5 घंटे से अधिक समय तक पैदल चलते नजर आए. शाम करीब 4:00 बजे एमएम ग्राउंड से शुरू हुई यह यात्रा जूनागढ़ के सामने समाप्त हुई, जहां महाआरती का आयोजन किया गया.

यह आयोजन स्वागत समिति के बैनर तले हुआ. पिछले कई वर्षों से यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगी संगठन हिंदू जागरण मंच की ओर से आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन इस बार संघ की ओर से नववर्ष स्वागत समारोह समिति का गठन किया गया. समिति के अध्यक्ष गणेश बोथरा, महामंत्री भंवर पुरोहित एवं अन्य पदाधिकारियों की अगुवाई में यह धर्म यात्रा निकाली गई.

नववर्ष पर निकाली गई भव्य धर्म यात्रा (ETV Bharat Bikaner)

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पहली बार हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा: पिछले 10-11 वर्षों से लगातार बीकानेर में आयोजित हो रही इस धर्म यात्रा में इस बार पहली बार हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई. यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर ने आकाश में तीन बार चक्कर लगाए और अलग-अलग स्थानों पर चल रहे श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए. स्वागत समिति के अध्यक्ष गणेश बोथरा ने बताया कि यात्रा के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने अलग-अलग वेशभूषा और प्रस्तुतियों के साथ लोगों का ध्यान खींचा. साथ ही रथों पर सवार भगवानों की वेशभूषा में सजे कलाकारों ने अपने हाव-भाव से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिसबल तैनात रहा
सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिसबल तैनात रहा (ETV Bharat Bikaner)

डीजे की धुन पर नाचते-गाते चले लोग: करीब 8 किलोमीटर लंबे मार्ग पर हजारों महिलाएं और पुरुष केसरिया साफा पहने पैदल चल रहे थे. पूरा शहर भगवामय नजर आया। यात्रा के दौरान डीजे पर बजते भक्ति गीतों की थाप पर लोग नाचते-गाते दिखे. मार्ग में जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया. कई स्थानों पर शिकंजी, ठंडा पानी और शरबत की मनुहार भी की गई. यात्रा के दौरान सामाजिक समरसता का सुंदर उदाहरण देखने को मिला. दाऊजी मंदिर मार्ग पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारियों एवं मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्पवर्षा कर धर्म यात्रा का स्वागत किया.

यात्रा में हजारों लोग शामिलव हुए
यात्रा में हजारों लोग शामिलव हुए (ETV Bharat Bikaner)

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विधायक और जनप्रतिनिधि भी शामिल: यात्रा में बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास (खाजूवाला), विधायक डॉ. विश्वनाथ देहात, भाजपा अध्यक्ष ग्राम पंचारिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल नजर आए. धर्म यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा. पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा खुद यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे थे. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चक्रवर्ती सिंह राठौड़, सीओ सिटी अनुज डाल सहित जिले भर के पुलिस अधिकारी, थानाधिकारी, RAC जवान और सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मी भी यात्रा के साथ रहे.

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बीकानेर में निकली धर्म यात्रा
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