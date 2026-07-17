राजगढ़ जगन्नाथ रथ यात्रा: राजशाही परंपरा से निकली भगवान जगन्नाथ की बारात, दर्शन के लिए उमड़े हजारों श्रद्धालु
राजगढ़ में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के गंगाबाग पहुंचने के साथ ही कस्बे में 7 दिवसीय मेले की शुरुआत हो गई.
Published : July 17, 2026 at 8:29 AM IST
अलवर: उड़ीसा के पुरी की तर्ज पर अलवर में भी निकलने वाली रथ यात्रा का दौर गुरुवार को शुरू हो गया. जिले के राजगढ़ कस्बे में राजशाही जमाने से निकाली जाने वाली भगवान जगन्नाथ की 172वीं रथ यात्रा पूरे लवाजमे के साथ चौपड़ बाजार स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से गंगाबाग के लिए शुरू हुई. इससे पूर्व वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान जगन्नाथ की आरती उतारी गई. भगवान जगन्नाथ की बारात के इंतजार में कस्बे सहित विभिन्न गांवों के लोग पलक-पांवड़े बिछाकर देर रात करीब 1 बजे तक भगवान के दर्शन लाभ के लिए आतुर दिखाई दिए.
मंदिर के महंत मदन मोहन शास्त्री ने बताया कि गुरुवार रात 9 बजे मंदिर परिसर से गंगाबाग के लिए जन-जन के आराध्य भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यानी बारात शुरू हुई. कस्बे के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए यह रथ यात्रा देर रात करीब 1 बजे गंगाबाग स्थित मंदिर पर पहुंची. उन्होंने बताया कि रथ यात्रा से पहले पुलिस के जवानों ने भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया. दूल्हा रूप में सजे भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मार्गों पर देर रात तक मौजूद रहे. महंत शास्त्री ने बताया कि रथ यात्रा की शुरुआत से ही घंटे, घड़ियाल, शंख की ध्वनि के साथ-साथ 'जय जगदीश' के उद्घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया.
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वृंदावन से आई पोशाक, इत्र से महका परिसर: महंत ने बताया कि रथ यात्रा मार्ग में आने वाले विभिन्न मंदिरों में भगवान जगन्नाथ की आरती उतारी गई. आरती को भगवान की अगवानी के रूप में देखा जाता है. रथ यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए. भगवान को दूल्हा रूप में सजाने के लिए खास वृंदावन से पोशाक तैयार करवाकर मंगवाई गई, जिसे रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को धारण करवाया गया. इसके बाद भगवान को सऊदी अरब से आए इत्र लगाई गई, जिससे पूरा परिसर महक उठा. जयपुर में तैयार मोगरे के फूलों की माला से जन-जन के आराध्य को सजाया गया.
195 साल पुराना है गरुड़ विमान: महंत ने बताया कि जिस रथ में भगवान जगन्नाथ को विराजित किया गया, उसे गरुड़ विमान कहा जाता है. यह रथ करीब 195 साल पुराना है, जिसे पुरी से आए कारीगरों ने तैयार किया था. 1855 में राजगढ़ में पहली बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हुई. प्रारंभिक दौर में रथ यात्रा में पुलिस बैंड भी शामिल होता था. समय के साथ गरुड़ विमान में बदलाव भी किए गए हैं.महंत ने बताया कि वधु पक्ष की ओर से देर रात करीब 1 बजे गंगाबाग मंदिर पहुंचने पर गुलाब के फूलों से पुष्प वर्षा कर भगवान जगन्नाथ की अगवानी और आरती की गई. भगवान की रथ यात्रा के गंगाबाग पहुंचने के साथ ही यहां 7 दिवसीय मेले की शुरुआत हो गई.