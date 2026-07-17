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राजगढ़ जगन्नाथ रथ यात्रा: राजशाही परंपरा से निकली भगवान जगन्नाथ की बारात, दर्शन के लिए उमड़े हजारों श्रद्धालु

राजगढ़ में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा. ( ETV Bharat Alwar )