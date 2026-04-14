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अंबेडकर की 135वीं जयंती पर निकला भव्य जुलूस, चार किमी लंबी यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग

कुचामनसिटी: जिले में कुचामन सिटी सहित नावा, मकराना, डीडवाना, परबतसर आदि क्षेत्रों में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई. स्थानीय अंबेडकर पार्क में हजारों लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया. जगदीश राय व हेमराज चावला के नेतृत्व में गाजे-बाजे और डीजे के साथ विशाल जुलूस निकाला गया. यह जुलूस आठूरना दरवाजा, ठाकुरबाड़ी से शुरू हुआ, जो अंबेडकर सर्किल, लुहारिया बास, जवाहर स्कूल, स्टेशन रोड, सत्संग भवन, न्यू कॉलोनी, तिलक स्कूल, सीकर रोड से होता हुआ अंबेडकर पार्क में संपन्न हुआ. चार किलोमीटर की यात्रा के बाद जुलूस वापस पहुंचा.

इस दौरान ग्रामीणों ने 'जय भीम', 'जय भारत' और 'जय संविधान' के नारे लगाए और हाथों में तिरंगा लिए चल रहे थे. जुलूस के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया. जगदीश राय ने बताया कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ. उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हासिल की.