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अंबेडकर की 135वीं जयंती पर निकला भव्य जुलूस, चार किमी लंबी यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग

कुचामनसिटी में अंबेडकर जयंती पर निकाले गए जुलूस में ग्रामीणों ने उत्साह से भाग लिया और जय भीम के नारे लगाए.

Ambedkars Birth Anniversary
जुलूस में शामिल लोग (ETV Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 14, 2026 at 1:29 PM IST

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कुचामनसिटी: जिले में कुचामन सिटी सहित नावा, मकराना, डीडवाना, परबतसर आदि क्षेत्रों में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई. स्थानीय अंबेडकर पार्क में हजारों लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया. जगदीश राय व हेमराज चावला के नेतृत्व में गाजे-बाजे और डीजे के साथ विशाल जुलूस निकाला गया. यह जुलूस आठूरना दरवाजा, ठाकुरबाड़ी से शुरू हुआ, जो अंबेडकर सर्किल, लुहारिया बास, जवाहर स्कूल, स्टेशन रोड, सत्संग भवन, न्यू कॉलोनी, तिलक स्कूल, सीकर रोड से होता हुआ अंबेडकर पार्क में संपन्न हुआ. चार किलोमीटर की यात्रा के बाद जुलूस वापस पहुंचा.

इस दौरान ग्रामीणों ने 'जय भीम', 'जय भारत' और 'जय संविधान' के नारे लगाए और हाथों में तिरंगा लिए चल रहे थे. जुलूस के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया. जगदीश राय ने बताया कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ. उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हासिल की.

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वर्ष 1927 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की. डॉ. अंबेडकर ने 1947 में भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का नेतृत्व किया. संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया. 1989 में वी.पी. सिंह सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया. हेमराज चावला ने कहा कि बाबा साहब सच्चे अर्थों में 'भारत रत्न' थे. उनका समतामूलक और न्यायप्रिय समाज की स्थापना का संघर्ष हमेशा प्रेरणादायक रहेगा. कार्यक्रम में बंशीलाल कांसोटिया, मुरारी रैगर, विजय कुमार, बबलू महाराज, खेताराम, किरण, अनिता सहित हजारों लोग मौजूद रहे.

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