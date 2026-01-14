आर्मी डे परेड 2026: 78वें सेना दिवस पर कल जयपुर में दिखेगा सेना का शौर्य, राजनाथ सिंह होंगे शामिल
जयपुर में पहली बार सेना की भव्य परेड होगी. महल रोड पर परेड और शाम को शौर्य संध्या में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे.
Published : January 14, 2026 at 2:35 PM IST
जयपुर: आर्मी डे के मौके पर जयपुर के जगतपुरा में महल रोड पर कल गुरुवार को सेना की परेड का आयोजन होगा. इस परेड में जयपुर में सेना के शौर्य और पराक्रम की झलक दिखेगी. इस मौके पर सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शिरकत करेंगे. वहीं, शाम को सवाई मानसिंह स्टेडियम में शौर्य संध्या का आयोजन होगा. इस कार्यक्रम में आधुनिक और स्वदेशी तकनीक से दक्ष हथियारों का भी प्रदर्शन किया जाएगा. इस कार्यक्रम को लेकर जयपुर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. इसके साथ ही जयपुर की यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है.
पुलिस कमिश्नर की जयपुरवासियों से अपील: जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि 15 जनवरी को जयपुर शहर में सेना दिवस पर सेना परेड और शौर्य संध्या कार्यक्रमों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख और सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे. इन कार्यक्रमों के मद्देनजर जयपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. कार्यक्रम स्थल के आसपास के इलाकों से यातायात को समानांतर मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा. इससे अनेक मार्गों पर ट्रैफिक प्रभावित रहने की संभावना है. साथ ही इन कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस द्वारा सुरक्षा व यातायात प्रबंधन को लेकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने जयपुरवासियों से अपील की है कि कार्यक्रम स्थलों के आसपास अनावश्यक रूप से न निकलें और जरूरी होने पर वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें.
महल रोड पर यातायात प्रतिबंधित: उन्होंने बताया कि आर्मी डे परेड के मद्देनजर सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक महल रोड (जगतपुरा) पर एनआरआई चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा तक सामान्य यातायात बंद किया जाएगा. स्थानीय निवासी आवागमन के लिए महल रोड के समानांतर रास्तों का उपयोग कर सकते हैं. खाटूश्यामजी सर्किल से एनआरआई चौराहा, अक्षयपात्र की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को एनआरआई चौराहा से डायवर्ट कर हल्दीघाटी मार्ग, वीआईटी रोड पर संचालित किया जाएगा. विधाणी चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा, अक्षयपात्र की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा से डायवर्ट कर केंद्रीय विहार मार्ग पर संचालित किया जा रहा है.
इन रास्तों पर डायवर्ट किया जाएगा ट्रैफिक: पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यातायात का दबाव ज्यादा होने पर विधाणी चौराहा की तरफ से बॉम्बे हॉस्पिटल की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को विधाणी चौराहे से डायवर्ट कर महात्मा गांधी रोड की तरफ संचालित किया जाएगा. राणा सांगा मार्ग से अक्षयपात्र चौराहा, महल रोड की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को द्वारकापुरा सर्किल, गौतम बुद्ध सर्किल से समानांतर रास्तों पर डायवर्ट किया जाएगा.
तय स्थानों पर होगी वाहनों की पार्किंग: कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि गोनेर मार्ग से अक्षयपात्र चौराहा महल रोड की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को डी-मार्ट सर्किल से समानांतर मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा. एनआरआई चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा तक महल रोड पर खुलने वाले आवासीय कॉलोनी गेट और छोटे रास्तों से किसी भी प्रकार का यातायात नहीं आ सकेगा. कार्यक्रम में शामिल होने वाले आमजन अपने वाहन हल्दीघाटी मार्ग एवं राणा सांगा मार्ग से निर्धारित पार्किंग स्थलों पर पार्क कर सकेंगे.
एसएमएस स्टेडियम में होगी शौर्य संध्या: उन्होंने बताया कि 15 जनवरी की शाम को सवाई मानसिंह स्टेडियम में शौर्य संध्या का कार्यक्रम होगा. इसे लेकर भी सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं. यूनिवर्सिटी गेट की तरफ से यूनिवर्सिटी रोड (टोंक रोड) की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को जनता स्टोर से डायवर्ट कर समानांतर मार्गों से निकाला जाएगा. टोंक रोड पर चलने वाले सामान्य यातायात को गांधीनगर मोड़ से गांधी सर्किल की तरफ और आरबीआई कट से गणेश मंदिर की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. जेएलएनए चौराहा से रामबाग चौराहा की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को गांधी सर्किल, त्रिमूर्ति सर्किल की तरफ डायवर्ट किया जाएगा.
सड़क पर वाहनों की पार्किंग निषेध: 22 गोदाम व स्टैच्यू सर्किल से पोलो सर्किल की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को सहकार मार्ग व स्टैच्यू सर्किल से पृथ्वीराज रोड पर डायवर्ट किया जाएगा. सहकार मार्ग से विधानसभा की तरफ आने वाले वाहन सहकार मार्ग से ही निकल सकेंगे. रोडवेज बसों का संचालन नारायण सिंह तिराहा, पृथ्वीराज टी-पॉइंट, पृथ्वीराज रोड, स्टैच्यू सर्किल, पार्क प्राइम, चौमू हाउस चौराहा से होगा. कार्यक्रम के दौरान गांधीनगर मोड़ से नारायण सिंह तिराहा तक टोंक रोड, रामबाग सर्किल से 22 गोदाम सर्किल तक भवानी सिंह रोड, स्टैच्यू सर्किल से विधानसभा तिराहा तक जनपथ, विधानसभा तिराहा से फल मंडी कट, टोंक रोड पर पंकज सिंघवी मार्ग पर पार्किंग निषेध रहेगी.
