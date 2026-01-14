ETV Bharat / state

आर्मी डे परेड 2026: 78वें सेना दिवस पर कल जयपुर में दिखेगा सेना का शौर्य, राजनाथ सिंह होंगे शामिल

जयपुर: आर्मी डे के मौके पर जयपुर के जगतपुरा में महल रोड पर कल गुरुवार को सेना की परेड का आयोजन होगा. इस परेड में जयपुर में सेना के शौर्य और पराक्रम की झलक दिखेगी. इस मौके पर सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शिरकत करेंगे. वहीं, शाम को सवाई मानसिंह स्टेडियम में शौर्य संध्या का आयोजन होगा. इस कार्यक्रम में आधुनिक और स्वदेशी तकनीक से दक्ष हथियारों का भी प्रदर्शन किया जाएगा. इस कार्यक्रम को लेकर जयपुर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. इसके साथ ही जयपुर की यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है.

पुलिस कमिश्नर की जयपुरवासियों से अपील: जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि 15 जनवरी को जयपुर शहर में सेना दिवस पर सेना परेड और शौर्य संध्या कार्यक्रमों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख और सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे. इन कार्यक्रमों के मद्देनजर जयपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. कार्यक्रम स्थल के आसपास के इलाकों से यातायात को समानांतर मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा. इससे अनेक मार्गों पर ट्रैफिक प्रभावित रहने की संभावना है. साथ ही इन कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस द्वारा सुरक्षा व यातायात प्रबंधन को लेकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने जयपुरवासियों से अपील की है कि कार्यक्रम स्थलों के आसपास अनावश्यक रूप से न निकलें और जरूरी होने पर वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें.

जयपुर पहली बार सेना की भव्य परेड होगी (Photo Source- @adgpi)

महल रोड पर यातायात प्रतिबंधित: उन्होंने बताया कि आर्मी डे परेड के मद्देनजर सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक महल रोड (जगतपुरा) पर एनआरआई चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा तक सामान्य यातायात बंद किया जाएगा. स्थानीय निवासी आवागमन के लिए महल रोड के समानांतर रास्तों का उपयोग कर सकते हैं. खाटूश्यामजी सर्किल से एनआरआई चौराहा, अक्षयपात्र की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को एनआरआई चौराहा से डायवर्ट कर हल्दीघाटी मार्ग, वीआईटी रोड पर संचालित किया जाएगा. विधाणी चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा, अक्षयपात्र की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा से डायवर्ट कर केंद्रीय विहार मार्ग पर संचालित किया जा रहा है.

इन रास्तों पर डायवर्ट किया जाएगा ट्रैफिक: पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यातायात का दबाव ज्यादा होने पर विधाणी चौराहा की तरफ से बॉम्बे हॉस्पिटल की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को विधाणी चौराहे से डायवर्ट कर महात्मा गांधी रोड की तरफ संचालित किया जाएगा. राणा सांगा मार्ग से अक्षयपात्र चौराहा, महल रोड की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को द्वारकापुरा सर्किल, गौतम बुद्ध सर्किल से समानांतर रास्तों पर डायवर्ट किया जाएगा.