जांगिड़ समाज ने कुरीतियों के खिलाफ उठाया ऐतिहासिक कदम, अब सादगी से होंगे सामाजिक आयोजन

अब जांगिड़ समाज के शादी समारोहों में अधिकतम 2 तोला सोना और 10 तोला चांदी का ही उपयोग किया जाएगा.

Jangid community Mahapanchayat
जांगिड़ समाज की महापंचायत में मौजूद लोग (Etv Bharat Barmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 21, 2025 at 8:50 AM IST

बाड़मेर: जांगिड़ समाज ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक ऐतिहासिक पहल करते हुए सभी सामाजिक आयोजनों में सादगी अपनाने का ऐलान किया है. बाड़मेर के जांगिड़ पंचायत भवन में आयोजित महापंचायत में लिए गए फैसलों के तहत अब शादी-विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रम सादगी से संपन्न होंगे.

महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे जांगिड़ पंचायत बाड़मेर के अध्यक्ष प्रभुदयाल धीर ने बताया कि इन फैसलों का मकसद समाज में फिजूलखर्ची और दिखावे की संस्कृति पर अंकुश लगाना है. जांगिड़ पंचायत के सचिव राजेंद्र कुमार बरड़वा ने सभा के उद्देश्य और मुद्दों पर प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से समाज अपने मूल्यों, संस्कारों और परंपराओं से भटक रहा है. आयोजनों के नाम पर दिखावा और फिजूलखर्ची बढ़ रही है, जिससे आम आदमी पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है. महापंचायत में भूरचंद आचू और खीमराज ब्रह्मक्षत्रीय ने कहा कि समाज में व्याप्त कुरितियों के बोझ के तले परिवार के परिवार घुट रहे है. दिखावे की होड़ में परिवार टूट रहे है.

महापंचायत में लिए गए प्रमुख निर्णय :

• शादी-सगाई में सोने का अधिकतम 2 तोला और चांदी का 10 तोला तक ही उपयोग होगा

• सभी सामाजिक कार्यक्रमों में नशे पर पूर्ण प्रतिबंध

• प्री-वेडिंग समारोह और डीजे पर पूरी तरह रोक

• महंगे निमंत्रण पत्र और कपड़ों के लेन-देन पर रोक

• मृत्युभोज और वैकुंठ यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध

• मृत्यु के बाद शोक संस्कारों में मिष्ठान नहीं बांटा जाएगा

जांगिड़ पंचायत के मीडिया प्रमुख लव कुमार धीर ने बताया कि इन निर्णयों का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को कम करना है. उन्होंने कहा कि अब सभी आयोजन समाज की मूल संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप होंगे. महापंचायत में मौजूद जांगिड़ महिला मंडल की अध्यक्षा मगी देवी ने इन फैसलों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा. उन्होंने दिखावे और नशे के उपयोग का विरोध करते हुए सादगी से आयोजन करने पर जोर दिया. समाज के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इन निर्णयों का पालन करने की शपथ ली है. यह फैसला राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों सहित क्षेत्र के सभी जांगिड़ समाज पर लागू होगा.

