जांगिड़ समाज ने कुरीतियों के खिलाफ उठाया ऐतिहासिक कदम, अब सादगी से होंगे सामाजिक आयोजन

जांगिड़ समाज की महापंचायत में मौजूद लोग ( Etv Bharat Barmer )

बाड़मेर: जांगिड़ समाज ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक ऐतिहासिक पहल करते हुए सभी सामाजिक आयोजनों में सादगी अपनाने का ऐलान किया है. बाड़मेर के जांगिड़ पंचायत भवन में आयोजित महापंचायत में लिए गए फैसलों के तहत अब शादी-विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रम सादगी से संपन्न होंगे. महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे जांगिड़ पंचायत बाड़मेर के अध्यक्ष प्रभुदयाल धीर ने बताया कि इन फैसलों का मकसद समाज में फिजूलखर्ची और दिखावे की संस्कृति पर अंकुश लगाना है. जांगिड़ पंचायत के सचिव राजेंद्र कुमार बरड़वा ने सभा के उद्देश्य और मुद्दों पर प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से समाज अपने मूल्यों, संस्कारों और परंपराओं से भटक रहा है. आयोजनों के नाम पर दिखावा और फिजूलखर्ची बढ़ रही है, जिससे आम आदमी पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है. महापंचायत में भूरचंद आचू और खीमराज ब्रह्मक्षत्रीय ने कहा कि समाज में व्याप्त कुरितियों के बोझ के तले परिवार के परिवार घुट रहे है. दिखावे की होड़ में परिवार टूट रहे है. पढ़ें: IAS और IPS के अभ्यर्थी बने बदलाव के 'सारथी', सामाजिक कुरीतियां खत्म करने के लिए बनाई महिलाओं की ग्रीन आर्मी महापंचायत में लिए गए प्रमुख निर्णय : • शादी-सगाई में सोने का अधिकतम 2 तोला और चांदी का 10 तोला तक ही उपयोग होगा • सभी सामाजिक कार्यक्रमों में नशे पर पूर्ण प्रतिबंध