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पंचकूला में पहली बार सजेगा गरबा-डांडिया का महा-पंडाल, सेवा संकल्प अभियान के तहत हो रहा है आयोजन

नौ दिवसीय ऐतिहासिक गरबा-डांडिया ( ETV Bharat )

पंचकूला: पंचकूला में पहली बार बेहद भव्य और बड़ा नौ दिवसीय 'गरबा व डांडिया उत्सव' का आयोजन किया जा रहा है. दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया सेवा ट्रस्ट और होटल पल्लवी ग्रैंड के संयुक्त तत्वावधान में यह सांस्कृतिक महाकुंभ 11 अक्टूबर से शुरू होकर 19 अक्टूबर तक ट्राईसिटी के लोगों को उत्सव के रंग में सराबोर करेगा. इस महोत्सव का शुभारंभ हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी करेंगी. उद्घाटन दिवस, 11 अक्टूबर को समारोह में आमजन के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा.

सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा: इस संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता में हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग की चेयरपर्सन बंतो कटारिया ने बताया कि यह आयोजन देश में चल रहे 'सेवा संकल्प अभियान' (17 सितंबर से 17 अक्टूबर) के तहत किया जा रहा है. उन्होंने कहा, "इस उत्सव की मुख्य थीम 'नशे से दूर, अपनी सनातन संस्कृति के साथ' रखी गई है. उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे की गर्त से बाहर निकालकर अपनी गौरवशाली सनातन संस्कृति, मर्यादा और संस्कारों से रूबरू कराना संकल्प है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विजन 2047' के अनुरूप आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की नींव युवा शक्ति है. कहा कि इसी ताकत के बल पर भारत वैश्विक पटल पर 'सोने का शेर' बनकर दहाड़ेगा".