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पंचकूला में पहली बार सजेगा गरबा-डांडिया का महा-पंडाल, सेवा संकल्प अभियान के तहत हो रहा है आयोजन

पंचकूला में नौ दिवसीय ऐतिहासिक गरबा-डांडिया का आयोजन किया जायेगा. 'नशे से दूर, अपनी सनातन संस्कृति के साथ' थीम पर आयोजन होगा.

GARBA DANDIYA PAVILION
नौ दिवसीय ऐतिहासिक गरबा-डांडिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 9, 2026 at 8:39 PM IST

4 Min Read
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पंचकूला: पंचकूला में पहली बार बेहद भव्य और बड़ा नौ दिवसीय 'गरबा व डांडिया उत्सव' का आयोजन किया जा रहा है. दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया सेवा ट्रस्ट और होटल पल्लवी ग्रैंड के संयुक्त तत्वावधान में यह सांस्कृतिक महाकुंभ 11 अक्टूबर से शुरू होकर 19 अक्टूबर तक ट्राईसिटी के लोगों को उत्सव के रंग में सराबोर करेगा. इस महोत्सव का शुभारंभ हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी करेंगी. उद्घाटन दिवस, 11 अक्टूबर को समारोह में आमजन के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा.

सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा: इस संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता में हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग की चेयरपर्सन बंतो कटारिया ने बताया कि यह आयोजन देश में चल रहे 'सेवा संकल्प अभियान' (17 सितंबर से 17 अक्टूबर) के तहत किया जा रहा है. उन्होंने कहा, "इस उत्सव की मुख्य थीम 'नशे से दूर, अपनी सनातन संस्कृति के साथ' रखी गई है. उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे की गर्त से बाहर निकालकर अपनी गौरवशाली सनातन संस्कृति, मर्यादा और संस्कारों से रूबरू कराना संकल्प है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विजन 2047' के अनुरूप आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की नींव युवा शक्ति है. कहा कि इसी ताकत के बल पर भारत वैश्विक पटल पर 'सोने का शेर' बनकर दहाड़ेगा".

पंचकूला में नौ दिवसीय ऐतिहासिक गरबा-डांडिया (ETV Bharat)
आपसी समरसता को मिलेगी मजबूती: पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए कहा कि "भारत की सनातन संस्कृति सदैव समावेशी रही है. गरबा और डांडिया भले ही गुजरात की माटी का लोक नृत्य हो लेकिन यह वैश्विक स्तर पर आपसी सौहार्द और भाईचारे का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है. पंचकूला में पहली बार हो रहा यह डांडिया रास सामाजिक ताने-बाने और आपसी समरसता को नई मजबूती प्रदान करेगा."सामाजिक और सांस्कृतिक कर्तव्य: इस दौरान पंचकूला के मेयर श्याम लाल बंसल ने कहा कि "यह भव्य उत्सव शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने के प्रयासों को एक नई सामाजिक ऊर्जा देगा. जब शहर के युवा अपनी सांस्कृतिक जड़ों और संस्कारों से जुड़ेंगे तो समाज में स्वयं एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, जो शहर के गौरव को बढ़ाएगा." इसके अलावा पत्रकार वार्ता में मौजूद शिवालिक विकास बोर्ड के कार्यकारी उपाध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश देवीनगर ने कहा कि यह मंच केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि युवाओं को उनके अधिकारों के साथ-साथ उनके सांस्कृतिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का एक बेहतरीन और प्रभावी माध्यम साबित होगा.पारिवारिक और सुरक्षित माहौल में उत्सव: आयोजन की तैयारियों को लेकर पल्लवी ग्रैंड के प्रबंध निदेशक राजीव गुप्ता और कार्यक्रम संयोजक दिनेश गुप्ता ने कहा कि पंचकूला में पहली बार व्यापक स्तर पर विशुद्ध पारिवारिक, सुरक्षित और मर्यादित माहौल में गरबा-डांडिया उत्सव की रूपरेखा तैयार की गई है. पल्लवी ग्रैंड इस ऐतिहासिक महा-उत्सव में आने वाले लोगों, विशेषकर महिलाओं और परिवारों के लिए सुरक्षा के चाक-चौबंद और विश्वस्तरीय इंतजाम किए गए हैं, ताकि हर कोई बिना किसी झिझक इस उत्सव का आनंद ले सके".

महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने की अपील: प्रेस कॉन्फ्रेंस मे उपस्थिति बंतो कटारिया, महापौर शाम लाल बंसल, ज्ञानचंद गुप्ता और ओम प्रकाश देवीनगर ने कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा एवं सराहना करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी. वहीं, आयोजक समिति ने ट्राईसिटी - पंचकूला, चंडीगढ़ और मोहाली के लोगों से अपील की है कि वे अपने परिवारों के साथ पारंपरिक परिधानों में सज-धज कर इस भव्य लोक-संस्कृति के महा-उत्सव का हिस्सा बनकर इसे ऐतिहासिक बनाएं.

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