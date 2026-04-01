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मेहंदीपुर बालाजी धाम दुल्हन की तरह सजा, जन्मोत्सव से पहले उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

मंदिर परिसर के प्रमुख स्थलों सीताराम मंदिर, बालाजी दरबार और अन्य हिस्सों को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया है.

Mehandipur Balaji Temple
मेहंदीपुर बालाजी धाम (Etv Bharat Dausa)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 1, 2026 at 2:43 PM IST

3 Min Read
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दौसा: राजस्थान के दौसा-करौली बॉर्डर पर स्थित विश्व प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव को लेकर भव्य और ऐतिहासिक तैयारियां की जा रही हैं. इस पावन अवसर को खास बनाने के लिए मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है. देश के बड़े शहरों-दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और जयपुर से आए कारीगर मंदिर को आकर्षक रूप देने में जुटे हैं.

पीठ महंत डॉ. नरेशपुरी के सानिध्य में इस वर्ष जन्मोत्सव पर विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. मंदिर परिसर के प्रमुख स्थलों सीताराम मंदिर, बालाजी दरबार और अन्य हिस्सों को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया है. खास बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह को विशेष डिजाइन के साथ नया आकर्षक रूप दिया जा रहा है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में की गई भव्य सजावट (Etv Bharat Dausa)

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300 मीटर क्षेत्र में की गई भव्य सजावट: मंदिर परिसर में आधा दर्जन से अधिक आकर्षक झांकियां सजाई गई हैं, जिनमें भगवान हनुमान के विभिन्न रूपों और पौराणिक प्रसंगों को जीवंत तरीके से प्रस्तुत किया गया है. इन झांकियों को देखकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो रहे हैं और पूरे क्षेत्र में भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है. करीब 300 मीटर क्षेत्र को विशेष रूप से रंगीन लाइटों से सजाया गया है, जिससे रात के समय मंदिर की सुंदरता और भी निखरकर सामने आ रही है. बुधवार से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने लगे हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों से आ रहे भक्तों के कारण मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है. प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिनमें चिकित्सा और कतारबद्ध दर्शन की व्यवस्था शामिल है.

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200 से अधिक पुलिस जवानों को सौंपी व्यवस्था: हनुमान जन्मोत्सव को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं. करौली जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में 100 से अधिक अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए गए हैं, वहीं दौसा पुलिस के 70 से अधिक जवान भी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं. बालाजी चौकी प्रभारी सुगन सिंह और मेहंदीपुर बालाजी थाना प्रभारी गौरव प्रधान क्षेत्र में लगातार निगरानी बनाए हुए हैं. यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे दुपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए बालाजी बाईपास मार्ग का उपयोग करें, ताकि मंदिर परिसर में किसी प्रकार की अव्यवस्था या जाम की स्थिति न बने. साथ ही, असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है.

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जन्मोत्सव पर धार्मिक कार्यक्रम
PEETH MAHANT DR NARESHPURI
MEHANDIPUR BALAJI TEMPLE

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