जयपुर में वैश्विक न्याय का 'महाकुंभ': 31 जुलाई से शुरू होगा अंतरराष्ट्रीय शांति मध्यस्थता सम्मेलन, सीजेआई करेंगे उदघाटन
इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता इसका वैश्विक स्वरूप है.
Published : July 27, 2026 at 4:30 PM IST
जयपुरः राजस्थान की राजधानी जयपुर 31 जुलाई से अंतरराष्ट्रीय शांति, मध्यस्थता और कानून के शासन पर वैश्विक विमर्श का मुख्य केंद्र बनने जा रही है. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शांति मध्यस्थता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो 2 अगस्त तक चलेगा.
इस सम्मेलन का विषय 'पीस मीडिएशन एंड द रूल ऑफ लॉ' रखा गया है. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम शर्मा अत्री ने बताया कि यह सम्मेलन विधिक जगत के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा. इस तीन दिवसीय आयोजन का भव्य उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा किया जाएगा. वहीं, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशेष अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे. देश और दुनिया की दिग्गज न्यायविदों की मौजूदगी में होने वाला यह आयोजन मध्यस्थता के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा.
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52 देशों के प्रनितिधि लेंगे भागः इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता इसका वैश्विक स्वरूप है. इसमें कॉमनवेल्थ के करीब 52 देशों के न्याय जगत के शीर्ष प्रतिनिधि और कानूनविद शामिल होंगे. सम्मेलन के दौरान विभिन्न सत्रों में इस बात पर गहन मंथनी होगी कि कैसे विवादों को कोर्ट से बाहर मध्यस्थता के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाए और वैश्विक स्तर पर कानून के शासन को और मजबूत किया जाए.
उन्होंने कहा कि जयपुर में हो रहा यह आयोजन न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के विधिक इतिहास के लिए गर्व का विषय है. दुनिया भर से आने वाले प्रतिनिधि यहां भारत की प्राचीन न्याय व्यवस्था और आधुनिक मध्यस्थता पद्धतियों के समन्वय को करीब से देख सकेंगे. इस सम्मेलन से निकलने वाले निष्कर्ष भविष्य में अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने और शांति स्थापित करने में मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे.