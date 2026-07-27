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जयपुर में वैश्विक न्याय का 'महाकुंभ': 31 जुलाई से शुरू होगा अंतरराष्ट्रीय शांति मध्यस्थता सम्मेलन, सीजेआई करेंगे उदघाटन

राजस्थान हाईकोर्ट. ( ETV Bharat file photo )

जयपुरः राजस्थान की राजधानी जयपुर 31 जुलाई से अंतरराष्ट्रीय शांति, मध्यस्थता और कानून के शासन पर वैश्विक विमर्श का मुख्य केंद्र बनने जा रही है. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शांति मध्यस्थता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो 2 अगस्त तक चलेगा. इस सम्मेलन का विषय 'पीस मीडिएशन एंड द रूल ऑफ लॉ' रखा गया है. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम शर्मा अत्री ने बताया कि यह सम्मेलन विधिक जगत के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा. इस तीन दिवसीय आयोजन का भव्य उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा किया जाएगा. वहीं, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशेष अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे. देश और दुनिया की दिग्गज न्यायविदों की मौजूदगी में होने वाला यह आयोजन मध्यस्थता के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा. पढ़ेंः आधुनिक लोकतंत्र में न्यायपालिका की सबसे जरूरी भूमिका क्या है, क्या बोले सीजेआई सूर्यकांत