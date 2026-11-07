हांसी में दीपों से बनाई गई भगवान श्रीराम की भव्य आकृति, 3100 दीपों से किया गया दीपोत्सव
Diwali Celebration In Hansi : दीवाली पर चाइनीज लाइटों से दूरी बनाकर सरसों के तेल और रुई की बत्तियों से रोशन किए दीप.
Published : November 7, 2026 at 1:53 PM IST
हांसीः दीपावली का पर्व केवल दीप जलाने और खुशियां मनाने का ही नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों को सहेजने का भी पर्व है. इसी भावना को साकार करते हुए हांसी के यति नगर पार्क में ऐसा भव्य दीपोत्सव आयोजित किया गया, जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. यहां एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 3100 मिट्टी के दीप प्रज्वलित कर दीपावली का पर्व श्रद्धा, उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया. हांसी में पहली बार इतने बड़े स्तर पर 3100 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाने की अनूठी पहल की गई. दीपों की जगमगाहट से यति नगर पार्क का नजारा देखते ही बन रहा था.
दीपों से 'जय श्रीराम' की भव्य आकृति बनाई गईः इस आयोजन की सबसे खास बात यह रही कि दीपों को केवल रोशनी के लिए ही नहीं जलाया गया, बल्कि उनके माध्यम से भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था की सुंदर तस्वीर भी प्रस्तुत की गई. पार्क में 3100 दीपों को आकर्षक ढंग से सजाकर भगवान की प्रतिमा और 'जय श्रीराम' की भव्य आकृति बनाई गई. जैसे ही सभी दीप प्रज्वलित हुए, पूरा पार्क रोशनी से नहा उठा. इस मनमोहक दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोग भाव विभोर हो गए. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर आयु वर्ग के लोगों ने इस आयोजन में बढ़-चढ़कर भाग लिया और सामूहिक रूप से दीप जलाकर दीपावली की खुशियां साझा कीं.
क्षेत्रवासियों के सामूहिक प्रयास से हुआ आयोजनः इस भव्य दीपोत्सव को आयोजित करने के लिए काफी मेहनत और तैयारियां करनी पड़ीं. 3100 दीपों की व्यवस्था करना, उन्हें सही तरीके से सजाना और पूरे आयोजन को सफल बनाना आसान नहीं था, लेकिन जब सभी दीप एक साथ जगमगाए तो सारी मेहनत सफल हो गई. उन्होंने कहा कि हिंदुओं के इस पावन पर्व को अपनी संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप इतने धूमधाम से मनाकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है. यह आयोजन सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग और सामूहिक प्रयास का परिणाम है.
संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने का संकल्पः पारंपरिक दीप जलाना भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने का अच्छा माध्यम हैः वहीं समाजसेवी नरेश यादव ढाणा वाले ने कहा कि इस प्रकार सामूहिक रूप से दीपावली मनाने का अनुभव बेहद सुखद है. आज जिस तरह लोग एक साथ आकर अपनी संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, वह सराहनीय है. ऐसे आयोजन समाज में आपसी भाईचारे, एकजुटता और धार्मिक आस्था को मजबूत करते हैं. उन्होंने कहा कि दीपावली के पर्व पर पारंपरिक मिट्टी के दीप जलाने की पहल भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने का अच्छा माध्यम है.
चाइनीज लाइटों से बनी दूरीः दीपोत्सव में एक विशेष संदेश भी देखने को मिला. आयोजन में चाइनीज लाइटों और आधुनिक सजावटी सामान की बजाय भारतीय परंपरा के प्रतीक मिट्टी के दीयों को प्राथमिकता दी गई. सभी 3100 दीपों में सरसों का तेल डालकर रुई की बत्तियों से उन्हें प्रज्वलित किया गया. इस पहल के माध्यम से लोगों को अपनी पारंपरिक संस्कृति, स्वदेशी भावना और पुरानी रीति-रिवाजों को अपनाने का संदेश दिया गया.
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दीपों से सजी जय श्रीराम की आकृतिः यति नगर पार्क में आयोजित यह दीपोत्सव केवल रोशनी का आयोजन बनकर नहीं रहा, बल्कि इसने सामूहिक सहभागिता, धार्मिक आस्था और भारतीय संस्कृति के संरक्षण का संदेश भी दिया. 3100 मिट्टी के दीपों से सजी जय श्रीराम की आकृति और भगवान की प्रतिमा ने आयोजन को विशेष बना दिया. क्षेत्रवासियों के सामूहिक प्रयास से आयोजित इस दीपोत्सव ने हांसी में एक अनूठी मिसाल कायम की और यह संदेश दिया कि आधुनिकता के दौर में भी अपनी परंपराओं और संस्कृति को सहेजकर त्योहारों की खुशियां और भी खास बनाई जा सकती हैं.