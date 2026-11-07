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हांसी में दीपों से बनाई गई भगवान श्रीराम की भव्य आकृति, 3100 दीपों से किया गया दीपोत्सव

हांसी में भव्य दीपोत्सव ( ETV Bharat )

हांसीः दीपावली का पर्व केवल दीप जलाने और खुशियां मनाने का ही नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों को सहेजने का भी पर्व है. इसी भावना को साकार करते हुए हांसी के यति नगर पार्क में ऐसा भव्य दीपोत्सव आयोजित किया गया, जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. यहां एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 3100 मिट्टी के दीप प्रज्वलित कर दीपावली का पर्व श्रद्धा, उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया. हांसी में पहली बार इतने बड़े स्तर पर 3100 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाने की अनूठी पहल की गई. दीपों की जगमगाहट से यति नगर पार्क का नजारा देखते ही बन रहा था.

दीपों से 'जय श्रीराम' की भव्य आकृति बनाई गईः इस आयोजन की सबसे खास बात यह रही कि दीपों को केवल रोशनी के लिए ही नहीं जलाया गया, बल्कि उनके माध्यम से भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था की सुंदर तस्वीर भी प्रस्तुत की गई. पार्क में 3100 दीपों को आकर्षक ढंग से सजाकर भगवान की प्रतिमा और 'जय श्रीराम' की भव्य आकृति बनाई गई. जैसे ही सभी दीप प्रज्वलित हुए, पूरा पार्क रोशनी से नहा उठा. इस मनमोहक दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोग भाव विभोर हो गए. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर आयु वर्ग के लोगों ने इस आयोजन में बढ़-चढ़कर भाग लिया और सामूहिक रूप से दीप जलाकर दीपावली की खुशियां साझा कीं.

3100 दीपों से किया गया दीपोत्सव (ETV Bharat) क्षेत्रवासियों के सामूहिक प्रयास से हुआ आयोजनः इस भव्य दीपोत्सव को आयोजित करने के लिए काफी मेहनत और तैयारियां करनी पड़ीं. 3100 दीपों की व्यवस्था करना, उन्हें सही तरीके से सजाना और पूरे आयोजन को सफल बनाना आसान नहीं था, लेकिन जब सभी दीप एक साथ जगमगाए तो सारी मेहनत सफल हो गई. उन्होंने कहा कि हिंदुओं के इस पावन पर्व को अपनी संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप इतने धूमधाम से मनाकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है. यह आयोजन सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग और सामूहिक प्रयास का परिणाम है.