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कुरुक्षेत्र के युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, 19 अगस्त को राजकीय गर्ल्स कॉलेज भेरियां में विशाल रोजगार मेला

कुरुक्षेत्रः हरियाणा में बेरोजगारी दर को कम करने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है. इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए जहां एक ओर सरकारी विभागों में भर्तियां की जा रही हैं. वहीं दूसरी ओर सरकारी नौकरी से वंचित रह जाने वाले योग्य युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर लगातार जॉब मेलों का आयोजन किया जा रहा है. ​इसी कड़ी में जिला रोजगार कार्यालय कुरुक्षेत्र और उपमंडल रोजगार कार्यालय पिहोवा द्वारा राजकीय गर्ल्स कॉलेज, भेरियां (पिहोवा) के विशेष सहयोग से एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है.

आयोजन से जुड़ी मुख्य जानकारीः कार्यक्रम का आयोजन 19 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे से शाम के 4:00 तक किया जाएगा. यह राजकीय गर्ल्स कॉलेज, भेरियां (पिहोवा), कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है.

शैक्षणिक योग्यता और पात्रताः ​कुरुक्षेत्र की जिला रोजगार अधिकारी सीमा सैनी ने बताया कि "यह जॉब फेयर युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार निजी क्षेत्र में रोजगार के उचित अवसर प्रदान करेगा. इस मेले में भाग लेने के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम शैक्षणिक योग्यता ​10वीं पास , ​12वीं पास, ​स्नातक और ​ITI उत्तीर्ण

​सहित अन्य डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं."

प्रमुख भाग लेने वाली कंपनियांः इस रोजगार मेले में देश की कई प्रतिष्ठित बैंकिंग, वित्तीय, बीमा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की कंपनियां शिरकत करेंगी और योग्य उम्मीदवारों का मौके पर ही चयन करेंगी.