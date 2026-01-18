बालाजी मंदिर से चोरी हुआ 12 लाख का स्वर्ण कलश बाजार में लावारिश मिला, 4 दिन पहले हुई थी वारदात
अज्ञात आरोपियों को स्वर्ण कलश गांव से बाहर निकालने का मौका नहीं मिला . पुलिस शीघ्र पूरे मामले का खुलासा करेगी.
चित्तौड़गढ़: जिले के बानसेन के बालाजी मंदिर से चार दिन पहले चोरी गया करीब 12 लाख रुपए का स्वर्ण कलश रविवार सुबह सड़क पर लावारिश मिला. मौके पर भीड़ हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की. ग्रामीणों ने गांव के ही लोगों पर चोरी का संदेह जताया है. भदेसर थानाधिकारी विनोद मेनारिया ने बताया कि चार दिन पहले अज्ञात व्यक्ति हनुमान गली स्थित बालाजी मंदिर के शिखर पर लगा स्वर्ण कलश चुरा ले गया. ग्रामीणों ने अपनी रिपोर्ट में स्वर्ण कलश की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई. पुलिस प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान में जुटी थी कि रविवार सुबह सूचना मिली कि स्वर्ण कलश गांव के मुख्य बाजार में लावारिस हालत में पड़ा है. पुलिस पहुंची तो एक मकान के बाहर स्वर्ण कलश पड़ा था. पुलिस ने कलश जब्त कर लिया.
थानाधिकारी मेनारिया ने बताया कि पुलिस चोरी का मामला सामने आने के बाद से लगातार विभिन्न पहलुओं से जांच में जुटी थी. तकनीकी आधार पर भी जांच कर रहे थे. संदिग्धों पर नजर रखे थे. संदिग्धों को बुलाकर पूछताछ भी की थी. आरोपियों को स्वर्ण कलश गांव से बाहर निकालने का मौका नहीं मिला . पुलिस शीघ्र पूरे मामले का खुलासा करेगी.
सुबह जल्दी रखा था कलश: बानसेन निवासी प्रदीप लड्ढा ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति स्वर्ण कलश सुबह जल्दी मुख्य बाजार में एक मकान के बाहर रख गया. सुबह करीब 5.30 बजे लोगों ने स्वर्ण कलश देखा तो एक दूसरे को सूचना दी. इसके बाद कई ग्रामीण मौके पर पहुंचे. पुलिस को भी सूचना दी. स्वर्ण कलश चोरी को लेकर कई चर्चाएं हैं. इधर, ग्रामीण मिठू सिंह ने बताया कि पुलिस मामले का निष्पक्ष अनुसंधान करें तथा आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें.
सीसीटीवी में घर से निकलते दिखे दो लोग: लोगों ने अपने स्तर पर भी जांच की. गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे. इसमें गांव में एक मकान से दो व्यक्ति निकलकर मुख्य बाजार की ओर जाते दिखे. बाद में यही लोग पुनः उसी मकान में घुस रहे हैं. ऐसे में आशंका है कि स्वर्ण कलश इसी मकान से निकला हो. पुलिस अनुसंधान के बाद ही खुलासा होगा कि स्वर्ण कलश किसने चोरी किया और चौराहे पर मुख्य बाजार में कौन रख कर गया.
दो दिन बाजार बंद रहे: चोरी के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया था. लोगों ने इसे धार्मिक आस्था से खिलवाड़ बताया. वारदात के विरोध में पहले दिन लोगों ने बाजार बंद रखे थे. चोरी का खुलासा कर आरोपी की गिरफ्तारी व स्वर्ण कलश बरामद करने की मांग को लेकर दो दिन बानसेन के बाजार बंद रहे. ग्रामीणों ने चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पहुंच प्रदर्शन किया. इसके बाद भदेसर पुलिस बानसेन में कैम्प कर रही थी.