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बागपत में नौकरी दिलाने के बहाने युवती से दरिंदगी, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती, विरोध पर दी जान से मारने की धमकी

बागपत : नौकरी दिलाने के बहाने एक युवती से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है. पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर युवक ने जान से मारने की धमकी भी दी.

खेकड़ा की रहने वाली पीड़ित युवती ने बताया, कुछ समय पहले उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर आदिल नामक युवक से हुई थी. मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना निवासी आदिल ने युवती को दिल्ली स्थित एक मोबाइल कंपनी में अच्छी नौकरी दिलाने का लालच दिया. नौकरी लगवाने के वादे के साथ उसने युवती को दिल्ली बुलाया.

युवती ने बताया, आरोपी आदिल उसे दिल्ली के एक होटल में ले गया. कोल्डड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. जिससे वह अचेत हो गई. इसी दौरान आदिल ने उसके साथ दुष्कर्म किया. होश आने पर विरोध किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी.