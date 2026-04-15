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अमेठी: घर के पास खेत में मिला युवती का लहूलुहान शव, इलाके में हड़कंप

23 वर्षीय युवती का खून से लथपथ शव उसके घर से करीब 25 मीटर दूर खेत में पड़ा मिला है

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अमेठी में युवती की गला रेत कर हत्या (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 15, 2026 at 11:40 AM IST

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Updated : April 15, 2026 at 12:27 PM IST

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अमेठी: अमेठी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 23 वर्षीय युवती का खून से लथपथ शव उसके घर से करीब 25 मीटर दूर खेत में पड़ा मिला है. सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. साक्ष्य जुटाने के लिए फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है.

दरअसल, घटना गौरीगंज थाना क्षेत्र के चतुरीपुर मऊ गांव की है, जहां बुधवार सुबह एक युवती का खून से लथपथ शव उसके घर से करीब 25 मीटर की दूरी पर खेत में पड़ा मिला है, जिसकी पहचान अमिता द्विवेदी (23) पुत्री अवधेश द्विवेदी के रूप में हुई. युवती के गले पर धार दार हथियार से चोट के निशान है. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया. रोते-बिलखते परिजन शव के पास पहुंचे. लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह, क्षेत्राधिकारी अखिलेश वर्मा सहित पुलिस फोर्स और एसओजी टीम मौके पर पहुंच गई. फील्ड यूनिट ने भी साक्ष्य एकत्र कर लिया है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.


इस मामले में क्षेत्राधिकारी गौरीगंज अखिलेश वर्मा ने बताया कि का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है. वहीं, परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. अब पुलिस उसको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से संबंधित प्रतीत हो रहा है. फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के लिए चार टीमें लगा दी हैं.

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Last Updated : April 15, 2026 at 12:27 PM IST

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