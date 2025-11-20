ETV Bharat / state

बच्ची को ₹50 का लालच देकर सोलर पैनल साफ करने चढ़ाया, गिरकर हुई घायल, 35 टांके आए

देहरादून: कोतवाली कैंट क्षेत्र के अंतर्गत शास्त्री नगर डाकरा में एक महिला ने महज 50 रुपये का लालच देकर पड़ोसी में रहने वाली 10 साल की बच्ची की जान खतरे में डाल दी. आरोप है कि महिला ने अपने घर की दूसरी मंजिल पर लगे सोलर पैनल की सफाई के लिए बच्ची को भेज दिया.

सोलर पैनल साफ करते समय बच्ची नीचे गिरी: बच्ची जब पैनल पर चढ़कर सफाई कर रही थी, उसी दौरान उसका पैर फिसल गया. वह 25 फीट नीचे गिरी. गिरते समय पड़ोसी के गेट में लगे नुकीले ग्रिल पर आकर फंस गई. बच्ची का जबड़ा ग्रिल में फंस गया. बच्ची का दून अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है. वहीं बच्ची की मां की तहरीर के आधार पर कोतवाली कैंट में महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

पड़ोसन ने 50 रुपए का लालच देकर सोलर पैनल पर चढ़ा दिया: जानकारी के अनुसार घटना सोमवार सुबह करीब 10 बजे की है. बच्ची की मां ने बताया कि उनकी 10 वर्षीय बेटी अपने छोटे भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी. तभी पड़ोस में रहने वाली महिला बच्ची को 50 रुपये देने का लालच देकर अपने घर ले गई. उसके बाद बच्ची को सोलर पैनल की सफाई के लिए ऊपर चढ़ा दिया. वह बच्ची को नीचे से पानी की बाल्टी दे रही थी और बच्ची सोलर पैनल साफ कर रही थी.

सोलर पैनल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुई बच्ची: इसी दौरान उसके हाथ से पानी की बाल्टी छूट गई और बच्ची का पैर फिसल गया. उसके बाद वह दूसरी मंजिल से करीब 25 फीट नीचे सीधे लोहे के गेट की नुकीली ग्रिल पर आकर फंस गई. बच्ची का जबड़ा ग्रिल में फंस गया था और वह नीचे जमीन पर गिर गई. इससे बच्ची का जबड़ा बुरी तरह फट गया. वह गेट से छिटक कर वह नीचे गिरी ओर बेहोश हो गई. घटना के समय बच्ची के माता पिता मजदूरी करने गए हुए थे.