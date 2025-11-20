ETV Bharat / state

बच्ची को ₹50 का लालच देकर सोलर पैनल साफ करने चढ़ाया, गिरकर हुई घायल, 35 टांके आए

दून अस्पताल में भर्ती बच्ची की हालत गंभीर है, डॉक्टर ने कहा ठीक होने पर करनी होगी प्लास्टिक सर्जरी

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 20, 2025 at 4:50 PM IST

देहरादून: कोतवाली कैंट क्षेत्र के अंतर्गत शास्त्री नगर डाकरा में एक महिला ने महज 50 रुपये का लालच देकर पड़ोसी में रहने वाली 10 साल की बच्ची की जान खतरे में डाल दी. आरोप है कि महिला ने अपने घर की दूसरी मंजिल पर लगे सोलर पैनल की सफाई के लिए बच्ची को भेज दिया.

सोलर पैनल साफ करते समय बच्ची नीचे गिरी: बच्ची जब पैनल पर चढ़कर सफाई कर रही थी, उसी दौरान उसका पैर फिसल गया. वह 25 फीट नीचे गिरी. गिरते समय पड़ोसी के गेट में लगे नुकीले ग्रिल पर आकर फंस गई. बच्ची का जबड़ा ग्रिल में फंस गया. बच्ची का दून अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है. वहीं बच्ची की मां की तहरीर के आधार पर कोतवाली कैंट में महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

पड़ोसन ने 50 रुपए का लालच देकर सोलर पैनल पर चढ़ा दिया: जानकारी के अनुसार घटना सोमवार सुबह करीब 10 बजे की है. बच्ची की मां ने बताया कि उनकी 10 वर्षीय बेटी अपने छोटे भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी. तभी पड़ोस में रहने वाली महिला बच्ची को 50 रुपये देने का लालच देकर अपने घर ले गई. उसके बाद बच्ची को सोलर पैनल की सफाई के लिए ऊपर चढ़ा दिया. वह बच्ची को नीचे से पानी की बाल्टी दे रही थी और बच्ची सोलर पैनल साफ कर रही थी.

सोलर पैनल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुई बच्ची: इसी दौरान उसके हाथ से पानी की बाल्टी छूट गई और बच्ची का पैर फिसल गया. उसके बाद वह दूसरी मंजिल से करीब 25 फीट नीचे सीधे लोहे के गेट की नुकीली ग्रिल पर आकर फंस गई. बच्ची का जबड़ा ग्रिल में फंस गया था और वह नीचे जमीन पर गिर गई. इससे बच्ची का जबड़ा बुरी तरह फट गया. वह गेट से छिटक कर वह नीचे गिरी ओर बेहोश हो गई. घटना के समय बच्ची के माता पिता मजदूरी करने गए हुए थे.

दून अस्पताल में चल रहा है बच्ची का इलाज: पड़ोसियों ने तुरंत उसे निजी अस्पताल पहुंचाया. आरोप है कि वहां इलाज शुरू करने से पहले चार लाख रुपये जमा कराने को कहा गया. गरीब परिवार रकम का इंतजाम नहीं कर सका. फिर बच्ची को दून अस्पताल लाया गया. वहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. ग्रिल लोहे की होने के कारण उसके रक्त में इंफेक्शन भी हो गया है. उसका रक्त बदला जा रहा है. उसके सीने में भी गंभीर चोट आई है.

घायल बच्ची को आए 35 टांके: दून अस्पताल में डॉक्टर डॉक्टर अमित ने बताया है कि-

बच्ची की ठोडी से होठों तक गहरे घाव हैं. जबड़ा टूट चुका है. करीब 35 टांके लगाए गए हैं. बच्ची को पीकू वार्ड में भर्ती किया गया है. साथ ही स्थिति सामान्य होने पर बच्ची के जबड़े की सर्जरी करनी पड़ेगी.
-डॉ अमित, चिकित्सक, दून अस्पताल-

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: कैंट कोतवाली प्रभारी केके लुंठी ने बताया है कि-

घायल बच्ची की मां ने शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपी महिला पहले भी 10-20 रुपये का लालच देकर बेटी से घरेलू काम करवाती रही है. आरोपी महिला के खिलाफ बाल श्रम में मुकदमा दर्ज किया गया है.
-केके लुंठी, कोतवाली प्रभारी, कैंट-

