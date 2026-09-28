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रामनगर के रिजॉर्ट में बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप, लालकुआं में महिला आत्महत्या मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

रामनगर कोतवाली ( Etv Bharat )

रामनगर/लालकुआं: उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले रुक नहीं रहे. रामनगर के छोई स्थित रिजॉर्ट में 10 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी ट्रेनी कर्मचारी को हिरासत में ले लिया है. उधर नैनीताल जिले के ही लालकुआं में ब्लैकमेलिंग से जुड़े महिला के आत्महत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है.