जिस लड़की की हत्या की हुई थी शिकायत, वह राजस्थान से जिंदा कराई गयी मुक्त!

पलामूः जिला के मोहम्मदगंज थाना में जिस लड़की की हत्या की शिकायत दर्ज करवाई गई थी, उसको पुलिस ने राजस्थान के अजमेर से जिंदा मुक्त कराया है. राजस्थान कोर्ट में प्रस्तुति के बाद लड़की को पलामू के मोहम्मदगंज लाया गया और परिजन के सुपुर्द किया गया.

दरअसल, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला की रहने वाली एक लड़की की शादी पलामू के मोहम्मदगंज थाना के रहने वाले युवक के साथ आठ अक्टूबर को हुई थी. 7 दिसंबर को लड़की के ससुर ने स्थानीय थाना को सूचना दी थी कि उनकी बहू गायब है. जबकि सोनभद्र के रहने वाले लड़की के पिता ने पूरे मामले में हत्या की आशंका जाहिर की.

लड़की के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और उसकी हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया. लड़की के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी की हत्या कर शव को छुपाया गया है. पुलिस ने पूरे मामले में गंभीरता से अनुसंधान करते हुए नवविवाहित लड़की को राजस्थान के अजमेर से बरामद किया है.

इस संबंध में मोहम्मदगंज थाना प्रभारी नारायण सोरेन ने बताया कि लड़की राजस्थान के अजमेर में अपने दोस्त के पास रह रही थी. लड़की के परिजनों ने पूरे मामले में हत्या का आरोप लगाया था एवं अपहरण समेत अन्य धाराओं में एफआईआर करवाया था. लड़की जिस दोस्त के पास थी, उस लड़के के साथ उसकी दोस्ती शादी से पहले से थी. पुलिस को तकनीकी जांच के आधार पर लड़की की जानकारी मिली और उसे मुक्त किया गया है.