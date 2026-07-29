ETV Bharat / state

जाखन नदी में बह रही थी बच्ची, छुट्टी पर आए फौजी ने लगा दी छलांग, जान पर खेलकर बचाया, देखें वीडियो

देहरादून में जाखन नदी में बह रही बच्ची को लोगों ने बचाया. इसका वीडियो भी सामने आया है.

GIRL DROWNED IN JAKHAN RIVER
छुट्टी पर आए फौजी ने लोगों के साथ जान पर खेलकर बचाया (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 29, 2026 at 1:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है. इससे नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है. नदियां उफान पर बह रही हैं. ऐसे में देहरादून की जाखन नदी में बड़ा हादसा होते-होते टल गया. जाखन नदी के तेज बहाव में एक 12 वर्षीय बालिका बहने लगी. उसी दौरान मौके पर मौजूद छुट्टी पर आए सेना के एक जवान और तीन स्थानीय युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में छलांग लगाई और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बालिका अपने साथियों के साथ जाखन नदी का पानी देखने गई थी. इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी के तेज बहाव में बहने लगी और बालिका अचानक नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गई. बच्ची को बहता देख आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. इसी दौरान मौके पर मौजूद छुट्टी पर आए फौजी और तीन युवकों ने बिना समय गंवाए नदी में छलांग लगा दी. काफी मशक्कत के बाद चारों ने मिलकर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

छुट्टी पर आए फौजी ने लोगों के साथ जान पर खेलकर बचाया (VIDEO-ETV Bharat)

घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्र हो गए. लोगों ने चारों युवकों और सेना के जवान की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि, उनकी सूझबूझ और साहस से एक मासूम की जान बच गई. समय रहते रेस्क्यू नहीं होता तो बड़ा हादसा हो सकता था.

वहीं लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासन भी लोगों से नदी-नालों और बरसाती गदेरों के पास नहीं जाने और सतर्क रहने की अपील कर रहा है. बारिश के मौसम में जलस्तर अचानक बढ़ने की आशंका को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल का कहना है कि, भारी बारिश के बीच सभी थाना क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की अलग- अलग टीमों द्वारा लगातार भ्रमणशील रहते हुए हर स्थिति पर लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है, साथ ही रात्रि से ही लगातार नदी-नालों के किनारे और संवेदनशील स्थानों में भ्रमणशील रहकर लोगों को लाउड हेलर के माध्यम से सतर्क किया जा रहा है. लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण नदी-नालों के किनारे न जाने की हिदायत दी जा रही है. साथ ही नदी किनारे संवेदनशील स्थानों से लोगों को हटाते हुए सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है.

GIRL DROWNED IN JAKHAN RIVER
हरिद्वार में गंगा में डूब रहे कांवड़िए को एसडीआरएफ जवान ने बचाया. (PHOTO-ETV Bharat)

कांवड़िए को बचाया: हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर एक कांवड़िया गंगा स्नान कर रहा था. तभी अचानक से वो गहरे पानी में डूबने लगा. घटना के दौरान घाट पर ड्यूटी कर रही एसडीआरएफ की टीम की नजर गंगा नदी में डूब रहे कांवड़िये पर पड़ी. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए कांस्टेबल नितेश खेतवाल ने बिना एक पल गंवाए अपनी जान की परवाह किए बिना तत्काल गंगा नदी में छलांग लगा दी. अपने प्रशिक्षित रेस्क्यू कौशल का परिचय देते हुए डूब रहे कांवड़िए तक पहुंचकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया. रेस्क्यू किए गए कांवड़िए की पहचान मनीष (23 वर्ष), पुत्र ठाकुर, निवासी ग्राम सूरजकुंड, जनपद मेरठ (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

जाखन नदी में बही बच्ची
देहरादून जाखन नदी
DEHRADUN JAKHAN RIVER
RAIN IN DEHRADUN
GIRL DROWNED IN JAKHAN RIVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.