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जाखन नदी में बह रही थी बच्ची, छुट्टी पर आए फौजी ने लगा दी छलांग, जान पर खेलकर बचाया, देखें वीडियो

छुट्टी पर आए फौजी ने लोगों के साथ जान पर खेलकर बचाया ( PHOTO-ETV Bharat )