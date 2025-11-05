ETV Bharat / state

बुलंदशहर में झूला टूटने से बच्ची की मौत; रामघाट पर मेले में हुआ हादसा, चार घायलों का चल रहा इलाज

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस को भेजकर रेस्क्यू कराया गया है.

हिमांशी (फाइल फोटो)
हिमांशी (फाइल फोटो) (Photo credit: परिजन)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 9:39 PM IST

2 Min Read
बुलंदशहर : जिले के रामघाट स्थित कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर लगे मेले में बुधवार को हादसा हो गया. डिबाई ब्लॉक क्षेत्र के जरगवां में लगे मेले में शाम करीब छह बजे अचानक एक झूला टूट गया. इस घटना में एक सात वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए.

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर कोतवाली पुलिस को भेजकर रेस्क्यू करा दिया गया है. मेला प्रशासन की अनुमति से लगाया गया था या नहीं इसकी भी जांच की जा रही है. यदि बिना अनुमति मेला संचालन पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस के मुताबिक, डिबाई ब्लॉक क्षेत्र के जरगवां में गंगा नदी के रामघाट पर मेला लगाया गया था. मेले में लगे झूले पर कई बच्चे सवार थे. इस दौरान अचानक से झूला टूट गया. हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गये. बच्ची की पहचान रामघाट निवासी हिमांशी (7) के रूप में हुई है. घायलों में नीरज, करण, जितेंद्र, डब्बू और दीक्षा शामिल हैं. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

सूचना मिलते ही मेले में तैनात पुलिसकर्मी और अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने स्थिति को संभाला और राहत कार्य शुरू कराया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है, जबकि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. हादसे की सूचना मिलने पर स्थानीय नेता भी मौके पर पहुंचे.


यह भी पढ़ें : यूपी में सड़क हादसा; उन्नाव में 3 सगे भाइयों की मौत, कानपुर में गंगा नहाने जा रहे 2 श्रद्धालुओं ने गंवाई जान, 9 घायल

