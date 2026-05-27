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यूपी के 28 लाख कर्मचारियों-पेंशनरों को तोहफा, आयुष इलाज भी होगा कैशलेस

कर्मचारियों-पेंशनरों का आयुष इलाज भी होगा कैशलेस. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का दायरा बढ़ा दिया है. अब राज्य कर्मचारी और पेंशनभोगी आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी जैसी आयुष पद्धतियों से भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है.

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक में यह अहम फैसला लिया. उन्होंने साफ निर्देश दिया कि कैशलेस योजना में आयुष पद्धतियों की सेवाओं को तुरंत शामिल किया जाए. अभी तक इस योजना में सिर्फ एलोपैथिक इलाज ही कवर होता था.

28 लाख लोगों को सीधा फायदा

राज्य सरकार की प्रवक्ता ने बताया कि इस फैसले से प्रदेश के करीब 28 लाख सेवारत और सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों व उनके आश्रितों को लाभ मिलेगा. अब ये लोग सूचीबद्ध आयुष अस्पतालों में भर्ती होकर बिना पैसे दिए आयुर्वेद, यूनानी या होम्योपैथिक इलाज करा सकेंगे. बिल का भुगतान सीधे सरकार करेगी.

सीएम योगी ने एक बैठक में आयुष्मान योजना की भी समीक्षा की.उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आने वाले इलाज के दावों का निस्तारण तय समय सीमा में किया जाए ताकि मरीजों और अस्पतालों को परेशानी न हो.

अस्पतालों की गुणवत्ता सुधारने पर जोर