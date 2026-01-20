ETV Bharat / state

मलेशिया से कॉल कर पेट्रोल पंप मालिक को धमकी देने वाला गैंगस्टर का गुर्गा गिरफ्तार

हार्डकोर अपराधी सुनील मीणा को अजमेर पुलिस ने छत्तीसगढ़ जेल से प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार कर अजमेर लाई है.

gangsters henchman arrested
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 20, 2026 at 8:39 PM IST

अजमेर: इंडिया मोटर चौराहे के समीप गुजराती पेट्रोल पंप मालिक से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे सुनील मीणा तक अजमेर पुलिस पहुंच गई है. हार्डकोर अपराधी सुनील मीणा को अजमेर पुलिस ने छत्तीसगढ़ जेल से प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार कर अजमेर लाई है. पुलिस पड़ताल में सामने आया है कि उसने मलेशिया से कॉल करके पेट्रोल पंप संचालक को जान से मारने की धमकी दी थी. साथ ही दहशत फैलाने के इरादे से पेट्रोल पंप पर वर्ष 2022 में ताबड़तोड़ फायरिंग भी की थी.

क्रिश्चियन गंज थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि वर्ष 2022 में इंडिया मोटर चौराहे के समीप गुजराती पेट्रोल पंप संचालक के बेटे नमन गर्ग को फोन पर धमकी देकर 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी. साथ ही फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था. इस प्रकरण में फरार हार्डकोर आरोपी सुनील कुमार मीणा उर्फ एस.के. मीणा उर्फ मयंक सिंह को इंटरपोल वारंट के तहत छत्तीसगढ़ जेल से प्रोडक्शन वारंट द्वारा गिरफ्तार कर अजमेर लाया गया है. चारण ने बताया कि हार्डकोर अपराधी सुनील कुमार मीणा कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है. आरोपी के खिलाफ फिरौती के कई मामले दर्ज हैं. आरोपी से उसके आपराधिक नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है.

पुलिस ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें:गैंगस्टर्स की काली कमाई से बनी कोठियों में खुलेंगे स्कूल-अस्पताल, यह है जयपुर रेंज आईजी का खास प्लान

यह था मामला: 20 अक्टूबर 2022 को गुजराती पेट्रोल पंप के संचालक के पुत्र नमन गर्ग को मलेशिया से कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई थी. कॉल करने वाले ने नमन गर्ग से 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी. नमन गर्ग को दहशत में डालने के लिए दो बदमाशों ने देर रात उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की थी. इस फायरिंग में नमन गर्ग बच गया था. फायरिंग के मामले में पुलिस की पड़ताल में लॉरेंस विश्नोई का कनेक्शन सामने आया था.

कारोबारी नमन गर्ग की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था. पड़ताल में भूपेंद्र सिंह खरवा सहित तीन बदमाश सामने आए थे. पुलिस ने नमन गर्ग पर ताबड़तोड़ फायरिंग के आरोप में भूपेंद्र सिंह खरवा और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वारदात की साजिश रचने वाला हार्डकोर अपराधी सुनील मीणा पुलिस की पहुंच से दूर था. चार साल बाद पुलिस इस हार्डकोर अपराधी सुनील मीणा की गिरफ्त में पहुंची है.

यह भी पढ़ें: लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नया तरीका: आम लोग बने कूरियर, फिरौती की रकम ऐसे लगा रहे ठिकाने

उद्योगपति को मिली धमकी के मामले में भी होगी पूछताछ: आदर्श नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले उद्योगपति यशवंत शर्मा को भी कुछ दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिल चुकी है. कॉल करने वाले ने 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी. इंडस्ट्रियल शर्मा की शिकायत पर आदर्श नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की थी. इस प्रकरण में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन कॉल करने वाले का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है. ऐसे में पुलिस गिरफ्त में आए हार्डकोर अपराधी सुनील कुमार मीणा से उद्योगपति को मिली धमकी के मामले में भी पूछताछ करेगी.

