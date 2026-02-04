मध्य प्रदेश से दिल्ली आकर चोरी करने वाली महिलाओं के गैंग का भंडाफोड़, सोना-हीरे का जेवरात पर करती थी हाथ साफ
पुलिस के मुताबिक आरोपी महिलाएं पिछले 10 से 12 साल से इस तरह की वारदातों में शामिल रही हैं.
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने भीड़भाड़ वाले बाजारों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात अंजाम देने वाली मध्य प्रदेश की महिलाओं के एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. कोतवाली थाना पुलिस ने तकनीकी और स्थानीय खुफिया सूचना के आधार पर तीन महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किया गया पूरा सोना-हीरे का जेवर बरामद कर लिया है.
पुलिस के अनुसार 28 जनवरी को योजना विहार निवासी एक महिला अधिवक्ता ने ई-एफआईआर दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि वह किन्नरी बाजार, चांदनी चौक में अपने सोने-हीरे के हार और सोने की बालियों की मरम्मत कराने आई थीं. मरम्मत के बाद जब वह बाजार से बाहर निकल रही थीं, उसी दौरान किसी ने उनके बैग से हार और एक जोड़ी बालियां चोरी कर लीं. मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की.
जांच के दौरान घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. फुटेज में दो महिलाएं शिकायतकर्ता के बैग से जेवर निकालती हुई दिखाई दीं. इसके बाद संभावित रास्तों पर लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, जिसमें आरोपी महिलाएं ऑटो रिक्शा से इलाके से निकलती नजर आईं. साथ ही स्थानीय सूत्रों को सक्रिय किया गया. लगातार प्रयासों के बाद पुलिस को सूचना मिली कि संदिग्ध महिलाएं चिल्ला गांव, मयूर विहार इलाके में किराए के कमरे में रह रही हैं. एक फरवरी को पुलिस टीम ने छापा मारकर प्रीति और अनमोल नाम की दो महिलाओं को गिरफ्तार किया.
चोरी के हार के 28 स्टोन पीस बरामद: तलाशी के दौरान अनमोल के पास से चोरी किए गए हार के 28 स्टोन पीस बरामद हुए. पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि शेष जेवर उन्होंने अपनी साथी सन्नो को दिए हैं, जो पास ही किराए के कमरे में रहती है. पुलिस ने उसी दिन तीसरी आरोपी सन्नो को भी गिरफ्तार कर उसके कमरे से बचा हुआ हार और एक जोड़ी सोने की बालियां बरामद कर लीं.
पिछले 10 से 12 साल से सक्रिय: एडिशनल डीसीपी नॉर्थ जिला सुमित कुमार झा ने बताया कि तीनों आरोपी एक ही गांव मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के गुलखेड़ी इलाके की रहने वाली हैं. ये महिलाएं ट्रेन से दिल्ली आती थीं और कुछ दिनों के लिए किराए पर कमरा लेकर रहती थीं. इसके बाद पुरानी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले बाजारों में चोरी और पिकपॉकेटिंग की वारदात को अंजाम देती थीं. वारदात के बाद पुलिस से बचने के लिए अलग-अलग ऑटो बदलते हुए अपने ठिकाने पर लौटती थीं और कुछ घटनाएं करने के बाद वापस अपने गांव चली जाती थीं. पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिलाएं पिछले 10 से 12 साल से इस तरह की वारदातों में शामिल रही हैं और घटना के बाद दिल्ली छोड़ने की फिराक में थीं. समय रहते गिरफ्तारी से एक बड़े चोरी नेटवर्क का खुलासा हुआ है. पुलिस अब इनके आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य वारदातों में संलिप्तता की जांच कर रही है.
