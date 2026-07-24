ETV Bharat / state

जोधपुर के MDM हॉस्पिटल में बच्चों का डायलिसिस का डर भगाने को यूनिट में बनाया 'गेम जोन'

डायलिसिस यूनिट में बच्चों को खेल-खेल में पढ़ाई का माहौल देने के लिए खिलौनों के साथ स्कूली पुस्तकें भी रखी हैं.

'Game Zone' launched at MDM Hospital's dialysis unit
MDM हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट में 'गेम जोन' का आगाज (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 24, 2026 at 3:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: शहर के मथुरादास माथुर (MDM) अस्पताल की डायलिसिस यूनिट में बाल मरीजों के तनाव घटाने के लिए 'गेम जोन' शुरू किया गया है. अस्पताल अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित ने शुक्रवार को इस विशेष सुविधा का शुभारंभ किया. डॉ. राजपुरोहित ने बताया कि यूनिट में हर दिन में दो से तीन बच्चे डायलिसिस कराने आते हैं. उन्हें आरामदायक माहौल देने, मन लगाने और बिना मानसिक भय के प्रक्रिया पूरी कराने के उद्देश्य से यह पहल की गई है.

एमडीएम की यूनिट नेफ्रोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र राठौड़ की देखरेख में संचालित होती है. एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित ने बताया कि डायलिसिस ऐसी प्रकिया है, जिसके लिए बच्चों व बड़ों को महीने में एक से दो बार आना पड़ता है. बच्चों को इस प्रक्रिया में दर्द भी होता है. उन्हें मशीन से जोड़ने के लिए शरीर में फिस्टुला भी लगाना होता है. करीब आधे घंटे तक डायलिसिस चलता है. इस दौरान बच्चे सहमे हुए नहीं रहे, इसलिए हमने गेम जोन बनाया है. यहां बच्चों को खेल-खेल में पढ़ाई का माहौल देने को खिलौनों के साथ स्कूली पुस्तकें भी रखी हैं, ताकि पढ़ाई पर भी ध्यान केंद्रित कर सकें.

डायलिसिस का डर भगाने को यूनिट में बनाया 'गेम जोन'. (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें:उदयपुर: अब घर बैठे होगा किडनी डायलिसिस, आरएनटी मेडिकल कॉलेज में CAPD तकनीक शुरू

अंगदान से होगा जीवन आसान: इस खास मौके पर विभागाध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र राठौड़ ने 'अंगदान महादान' के संकल्प पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि यदि इन मासूम बच्चों को अंगदान करने वाला दाता मिल जाए तो उनकी जिंदगी काफी आसान हो सकती है. अंगदान से इन बच्चों को नई जिंदगी मिल सकती है. गेम जोन के शुभारंभ अवसर पर डॉ. जगदीश, काउंसलर नीलोफर और नर्सिंगकर्मी मनीष सिंह, तनवीर सिंह, सुशीला चौधरी, चंद्रकांता बालोटिया आदि उपस्थित थे.

Children in the game zone
गेम जोन में बच्चे (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: RUHS अस्पताल में बच्चों की डायलिसिस सुविधा शुरू, ICU फैसिलिटी भी जल्दी ही - Facility in RUHS hospital

TAGGED:

GAME ZONE IN JODHPUR MDM HOSPITAL
TRY DISPEL CHILDREN DIALYSIS FEAR
GAME ZONE LAUNCHED IN DIALYSIS UNIT
INNOVATION AT MDM HOSPITAL JODHPUR
GAME ZONE IN DIALYSIS UNIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.