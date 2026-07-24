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जोधपुर के MDM हॉस्पिटल में बच्चों का डायलिसिस का डर भगाने को यूनिट में बनाया 'गेम जोन'

जोधपुर: शहर के मथुरादास माथुर (MDM) अस्पताल की डायलिसिस यूनिट में बाल मरीजों के तनाव घटाने के लिए 'गेम जोन' शुरू किया गया है. अस्पताल अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित ने शुक्रवार को इस विशेष सुविधा का शुभारंभ किया. डॉ. राजपुरोहित ने बताया कि यूनिट में हर दिन में दो से तीन बच्चे डायलिसिस कराने आते हैं. उन्हें आरामदायक माहौल देने, मन लगाने और बिना मानसिक भय के प्रक्रिया पूरी कराने के उद्देश्य से यह पहल की गई है.

एमडीएम की यूनिट नेफ्रोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र राठौड़ की देखरेख में संचालित होती है. एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित ने बताया कि डायलिसिस ऐसी प्रकिया है, जिसके लिए बच्चों व बड़ों को महीने में एक से दो बार आना पड़ता है. बच्चों को इस प्रक्रिया में दर्द भी होता है. उन्हें मशीन से जोड़ने के लिए शरीर में फिस्टुला भी लगाना होता है. करीब आधे घंटे तक डायलिसिस चलता है. इस दौरान बच्चे सहमे हुए नहीं रहे, इसलिए हमने गेम जोन बनाया है. यहां बच्चों को खेल-खेल में पढ़ाई का माहौल देने को खिलौनों के साथ स्कूली पुस्तकें भी रखी हैं, ताकि पढ़ाई पर भी ध्यान केंद्रित कर सकें.