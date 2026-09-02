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Special : क्लब में दोस्ती, फिर महंगा बिल और चुकाने का दबाव...थाईलैंड-गुरुग्राम के बाद जयपुर पहुंचा 'वसूली' का पैंतरा

क्लब में झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी. पुलिस तक पहुंच रही शिकायतें. राजधानी जयपुर में तीन मुकदमे दर्ज. देखिए विकास व्यास की रिपोर्ट...

Jaipur Crime
जयपुर पहुंचा 'वसूली' का पैंतरा... (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2026 at 1:20 PM IST

6 Min Read
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जयपुर: राजधानी जयपुर में बदलती लाइफ स्टाइल के साथ ही अपराध और वसूली के पैटर्न भी बदल रहे हैं. शहर में क्लब कल्चर बढ़ने के कारण युवा वर्ग का क्लब में जाना फैशन बन चुका है. ऐसे दौर में वसूली जैसे अपराध का पैंतरा बदल रहा है. क्लब में लड़कियां नजदीकी बढ़ाकर लड़कों को फंसा रही है. खाने-पीने की चीजों के नाम पर महंगा बिल बनता है. इसके बाद शुरू होता है, बिल जमा कराने के नाम पर दबाव और ब्लैकमेलिंग की धमकियों का दौर.

बदनामी का डर हो या कानूनी पचड़े के फंसने से बचने की जुगत, आमतौर पर लड़के महंगा बिल का भुगतान कर वहां से निकलने में ही भलाई समझते हैं. बीते कुछ दिनों में ऐसे कई मामले पुलिस तक पहुंचे हैं. इससे क्लब और लड़कियों के बीच की सांठगांठ की कलई खुलने लगी है. अब पुलिस इन मामलों के आधार पर इस तरह की वसूली के धंधे से जुड़े नेटवर्क की जड़ें खंगालने में जुटी है. ऐसे मामले पहले थाईलैंड और गुरुग्राम के क्लबों में आते थे. अब जयपुर में भी ऐसी घटनाएं सामने आने लगी हैं.

जयपुर में वसूली का नए तरीके पर विशेष रिपोर्ट, देखिए... (ETV Bharat Jaipur)

कभी डेटिंग ऐप से संपर्क तो कभी सीधे मुलाकात: क्लब में लड़कों की जेब काटने के इस नए पैंतरे की सीधे तौर पर दो तरकीब सामने आ रही है. लड़कियां किसी डेटिंग ऐप के जरिए लड़कों के संपर्क में आती हैं. उन्हें किसी खास क्लब में बुलाया जाता है. इसके बाद जेब काटने की कवायद शुरू होती है. जबकि कई बार लड़कियां क्लब में लड़कों से मिलती हैं और किसी न किसी बहाने से नजदीकी बना लेती हैं. इसके बाद महंगे ऑर्डर का दौर चलता है. कई बार उन चीजों का भी बिल बना दिया जाता है. जो उन्होंने खाई या पी नहीं.

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23,473 रुपए का बिल, लड़की हुई गायब: ऐसे ही एक मामले को लेकर जयपुर में मानसरोवर के स्टारलाइट क्लब को लेकर एक युवक ने पुलिस में शिकायत दी. आरोप है कि डेटिंग ऐप और टेलीग्राम के जरिए एक लड़की ने दोस्ती की और क्लब बुलाया. क्लब में लड़की ने जमकर खर्च कराया और 23,473 रुपए का बिल बनवा दिया. इसके बाद लड़की वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर फरार हो गई. युवक का आरोप है कि क्लब संचालक और उसके साथियों ने उस पर भुगतान का दबाव बनाया. मामले में मानसरोवर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

Jaipur Club Extortion Case
दोस्ती, नजदीकी और मौज मस्ती के बाद वसूली का खेल... (ETV Bharat GFX)

लड़की की एंट्री नहीं, निजी खाते में लिया भुगतान: मानसरोवर थाने में दर्ज हुए मुकदमे में शिकायतकर्ता ने क्लब की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए. उसका आरोप है कि क्लब की एंट्री बुक में लड़की का नाम दर्ज नहीं किया गया. बिल देते समय लड़की गायब हो गई तो उसने सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की, लेकिन क्लब के सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर दिया. उसने यह भी आरोप लगाया है कि बड़ा भुगतान बिजनेस अकाउंट की जगह व्यक्तिगत खाते में लिया गया. पीड़ित ने वित्तीय धोखाधड़ी और टैक्स चोरी से जोड़कर जांच करने की भी मांग की.

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झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी: जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में पुलिस के पास ऐसी शिकायतें आई हैं, जिनमें परिवादी ने आरोप लगाया कि क्लब में कुछ लड़कियां लड़कों को एप्रोच करती हैं. इसके बाद इनके खाते में लंबा चौड़ा बिल बनाया जाता है. बिल में वे चीजें भी जोड़ दी जाती हैं, जो खाई या पी नहीं है. इसके बाद बिल जमा कराने के लिए धमकाने और ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू होता है. लड़कियां लड़कों पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाने तक की धमकियां देती हैं.

मानसरोवर थाने में दो, अशोक नगर में एक मामला: डीसीपी ने बताया कि इस तरह की शिकायतों पर पुलिस ने जयपुर (दक्षिण) जिले में तीन प्रकरण दर्ज किए. इनमें दो मुकदमे मानसरोवर थाने में दर्ज हुए. एक मामला स्टरलाइट क्लब के खिलाफ और दूसरा इक्का क्लब के खिलाफ दर्ज किया गया. साथ ही अशोक नगर थाने में एक क्लब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. तीनों मामलों में जांच चल रही है. अन्य क्लबों में भी इस तरह की अवांछनीय हरकत होती है तो इसके बारे में भी पता करा रहे हैं.

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क्लब संचालकों की मिलीभगत की बात आई सामने: उनका कहना है कि ऐसे मामलों के प्रारंभिक अनुसंधान में सामने आया कि इस तरह से जेब काटने की घटनाएं क्लब संचालकों की मिलीभगत से ही होती हैं. जब बड़े अमाउंट का बिल बनता है तो भुगतान क्लब को ही जाता है. पुलिस हर एक मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है. क्लब संचालक किस तरह लड़कियों को फेवर करते हैं और लड़कियों को ऐसे मामलों में कितना कमीशन मिलता है. इस सब बिंदुओं पर पुलिस की तहकीकात जारी है. जिनकी भी संलिप्तता सामने आती है. उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस की अपील-बरतें अतिरिक्त सावधानी

  • जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने डेटिंग एप और क्लब में खास एहतियात बरतने की अपील की
  • वे बोले, डेटिंग एप के जरिए मेल मुलाकात में बरतें सावधानी
  • क्लब में संदिग्ध लोगों और लड़कियों के बारे में जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को दें सूचना
  • क्लब में बड़े अमाउंट के बिल के नाम पर अवैध वसूली से जुड़े किसी भी मामले की पुलिस को दें जानकारी
  • ऐसे मामलों में चुप रहने के बजाए पुलिस को जानकारी देकर शिकायत दर्ज कराना होगा ज्यादा कारगर

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