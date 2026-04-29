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फ्रांसीसी टीचर ने कुमाचन के सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाई भूगोल...

शिक्षिका एंजेलिक ने कुछ मायनों में भारत के शिक्षा सिस्टम को फ्रांस से बेहतर बताया. खासकर स्कूलों में अनुशासन, यूनिफॉर्म, स्मार्ट क्लास और सह-शैक्षिक गतिविधि.

A French teacher interacting with teachers and students.
शिक्षक एवं स्टूडेंट्स से संवाद करती फ्रांसीसी शिक्षिका (ETV Bharat Kuchaman City)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 8:50 PM IST

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कुचामन सिटी: फ्रांस की राजधानी पेरिस के सरकारी स्कूल की शिक्षिका एंजेलिक फॉरेस्टियर ने बुधवार को यहां पीएमश्री राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टूडेंटस एवं टीचर्स से संवाद किया. उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली, शिक्षण पद्धति और सह-शैक्षिक गतिविधियों को करीब से समझा और सराहना की. एंजेलिक अपने पति अमित कुमावत के साथ भारत आई हैं. अमित मूल रूप से जिले के निमोद निवासी हैं और पेरिस में जॉब करते हैं.

शिक्षिका एंजेलिक फॉरेस्टियर ने पीएमश्री राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंच कर विद्यालय के चित्रकला कक्ष, संविधान कक्ष, संगीत कक्ष और स्मार्ट क्लास का अवलोकन किया. उन्होंने विद्यालय में अनुशासन, शिक्षकों का सम्मान, शैक्षणिक व्यवस्था और विद्यार्थियों की सक्रियता को सराहा. उन्होंने भूगोल के विद्यार्थियों से संवाद किया. इससे जुड़ी जानकारी दी.

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वैश्विक शिक्षा प्रणाली समझे: छात्रा प्रियंका ने बताया कि एंजेलिक मैम ने हमें भूगोल की नई जानकारी दी. भविष्य के लिए अच्छे सुझाव दिए. हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. प्रधानाचार्य मंजू चौधरी ने बताया कि इससे स्टूडेंट्स को वैश्विक शिक्षा प्रणाली को समझने का मौका मिला. विद्यार्थियों से संवाद कर उत्साहवर्धन बढ़ाया. शिक्षिका एंजेलिक ने मीडिया से कहा कि फ्रांस और भारत के एजुकेशन सिस्टम में कई समानताएं हैं, लेकिन कुछ मायनों में भारत की शिक्षा व्यवस्था हमसे बेहतर है.

A French teacher teaching geography to children
बच्चों को भूगोल पढ़ाते फ्रांसीसी टीचर (ETV Bharat Kuchaman City)

यहां स्कूलों में अनुशासन काफी अच्छा है. यूनिफॉर्म सिस्टम भी स्मार्ट क्लास और सह-शैक्षिक गतिविधियां प्रभावशाली हैं. विद्यार्थियों को मोबाइल का उपयोग केवल जरूरत अनुसार करने एवं सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखनी चाहिए. साथ ही अंग्रेजी भाषा आज वैश्विक स्तर पर जरूरी है, इसलिए हर छात्र को इसे अच्छी तरह सीखना चाहिए.

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