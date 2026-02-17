ETV Bharat / state

ढाई करोड़ की लॉटरी लगने का झांसा देकर ठगे ₹24 लाख, फर्जी आरबीआई अफसर बिहार से गिरफ्तार

देहरादून: साइबर ठगों ने आरबीआई और इनकम टैक्स अधिकारी बनकर टिहरी निवासी व्यक्ति को लॉटरी लगने का झांसा देखकर लाखों रुपए की ठगी की थी. सीबीसीआईडी की टीम ने आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया है. टीम द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा गया है.

आरबीआई और इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर ठगने वाला गिरफ्तार: बता दें कि हिंडोलाखाल निवासी सोहनलाल रतूड़ी ने 7 जुलाई 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात व्यक्ति ने खुद को आरबीआई और इनकम टैक्स अधिकारी बताकर उसको ढाई करोड़ रुपए की लॉटरी लगने का झांसा दिया था. आरोपियों ने अलग-अलग टैक्सों के नाम पर 24 लाख रुपए की पीड़ित के साथ ठगी कर दी थी.

ढाई करोड़ की लॉटरी लगने का दिया था झांसा: इस मामले में थाना हिंडोलाखाल जिला टिहरी गढ़वाल में मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले की विवेचना सीबीसीआईडी सेक्टर देहरादून को सौंप गई थी. सीबीसीआईडी के विवेचक भारत सिंह ने ठगी की घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल मोबाइल नंबर और खातों के बारे में जानकारी जुटाई. 11 फरवरी 2026 को सीबीसीआईडी की टीम दबिश के लिए बिहार और बंगाल भेजी गई.