"मुख्यमंत्री कार्यालय के नाम पर बनवाता था फर्जी लेटर हेड", खुद को अधिकारी बताकर ठगी करने वाला गिरफ्तार

खुद को अधिकारी बताकर ठगी: दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय के नाम पर फर्जी पत्र जारी कर लोगों को ठग रहा था. आरोपी ने सीएम ऑफिस के नकली लेटरहेड का इस्तेमाल करते हुए कई फर्जी चिट्ठियां तैयार की थीं. इतना ही नहीं यह जालसाज़ उन गरीब और असहाय लोगों को निशाना बनाता था, जो निजी अस्पतालों में इलाज करवाने में असमर्थ थे.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. दिल्ली पुलिस ने एक ठग का पर्दाफाश किया है. दिल्ली पुलिस ने CM कार्यालय के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है. आरोपी खुद को सीएम ऑफिस का अधिकारी बताता था और जरूरतमंद लोगों को अपने झांसे में लेता था. वहीं पुलिस जांच में सामने आया है कि वह मुख्यमंत्री कार्यालय के फर्जी लेटरहेड पर नकली पत्र तैयार कर उन लोगों को निशाना बनाता था, जो गरीब और बीमार होते थे.

ठगी करने वाला गिरफ्तार: राजा बांठिया डीसीपी नॉर्थ दिल्ली के मुताबिक, वह उन्हें यह विश्वास दिलाता था कि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रेणी में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है. इसके लिए वह निजी अस्पतालों के नाम से फर्जी पत्र जारी करता था. आरोपी न केवल पत्र बनाता था, बल्कि खुद को मुख्यमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताकर अस्पताल प्रबंधन से बात भी करता था.

जांच में सामने आया है कि उसने अपनी मोटरसाइकिल पर भी फर्जी नंबर प्लेट लगाई हुई थी. पुलिस ने आरोपी के पास से मुख्यमंत्री कार्यालय के लेटरहेड पर तैयार कई फर्जी दस्तावेज़ बरामद किए हैं. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अब तक उसने कितने लोगों को ठगा और क्या इसमें किसी और की संलिप्तता है.

पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी उन लोगों को अपना निशाना बनाता था, जो निजी अस्पतालों में इलाज कराने में असमर्थ थे. ऐसे में आरोपी में खुद को मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा अधिकारी बताकर उनसे संपर्क करता था. इसके बाद वह उन्हें फर्जी लेटरहेड पर जारी सिफारिशी पत्र दिखाता था, जिसमें लिखा होता था कि मरीज को EWS श्रेणी में मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाए. इस फर्जी पत्र के सहारे आरोपी अलग-अलग प्राइवेट अस्पतालों के साथ संपर्क करता और उन्हें सरकारी निर्देश बताकर मरीजों का इलाज करने के लिए कहता और पैसे ऐंठा करता था.

