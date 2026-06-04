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महरौली के बाद करावल नगर में भरभराकर गिरी चार मंजिला इमारत, समय रहते खाली कराने से टला हादसा

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में मंगलवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब प्रकाश विहार स्थित एक चार मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. राहत की बात यह रही कि इमारत में दरारें पड़ने के बाद उसे समय रहते खाली करा लिया गया था, जिसके चलते किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. यदि भवन को खाली नहीं कराया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था.

पुलिस के अनुसार, 3 जून 2026 को शाम करीब 6:38 बजे करावल नगर थाना पुलिस को प्रकाश विहार, गली नंबर-2 में एक मकान गिरने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) और अन्य संबंधित एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंच गईं.



उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राहुल अहलावत ने बताया कि

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इमारत के समीप उत्तर प्रदेश के संबंधित नागरिक विभाग द्वारा नाले के निर्माण एवं मरम्मत का कार्य किया जा रहा था. इसी दौरान मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे चार मंजिला भवन में दरारें दिखाई देने लगीं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एहतियातन भवन को तुरंत खाली करा लिया गया.



कुछ घंटों बाद पूरी इमारत अचानक ढह गई. हालांकि भवन खाली होने के कारण किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है. इमारत गिरने के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए.



घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने आसपास के क्षेत्र को घेरकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि नाले के निर्माण कार्य और भवन के गिरने के बीच कोई संबंध है या नहीं. संबंधित एजेंसियां मलबे का निरीक्षण कर रही हैं और एहतियातन आसपास की इमारतों की भी जांच की जा रही है.



डीसीपी राहुल अहलावत ने बताया कि दमकल विभाग, डीडीएमए और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा आवश्यक सुरक्षा एवं बचाव संबंधी कदम उठाए जा रहे हैं. मामले की विस्तृत जांच जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.