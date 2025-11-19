ETV Bharat / state

बेटे को बचाने की कीमत अपनी जान से चुकाई, सरिस्का के फॉरेस्टर की सड़क हादसे में मौत

सरिस्का के फॉरेस्टर जोगेंद्र सिंह ने दो तीन दिन से ही सुबह की सैर शुरू की थी कि वे सड़क हादसे में जान गंवा बैठे.

forester died in Accident
अस्पताल में मौजूद मृतक के परिजन (Photo Source: victim's family)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 19, 2025 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में तैनात एक वन अधिकारी की बुधवार को भवानी तोप सर्कल के पास एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से मौत हो गई. वे अपने बेटे के साथ सुबह की सैर पर निकले थे. इस दौरान उन्हें तेज रफ्तार से आ रही कार का अहसास हो गया था. उन्होंने धक्का देकर अपने बेटे को एक तरफ कर दिया. इससे वह बच गया, लेकिन खुद नहीं बचा सके.

अरावली विहार थाने के एएसआई भगवान सिंह ने बताया कि मृतक जोगेंद्र सिंह चौहान (45) थे. वे सरिस्का में फॉरेस्टर के पद पर तैनात थे. उनके परिजन हेमपाल सिंह ने बताया कि जोगेंद्र बुधवार सुबह अपने बेटे के साथ अरावली विहार थाना क्षेत्र के भवानी तोप सर्कल के पास मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी. घटना के समय फॉरेस्टर जोगेंद्र सिंह ने साहस दिखाते हुए अपने बेटे को तेजी से धक्का देकर एक तरफ कर दिया. इससे उनका बेटा बाल-बाल बच गया, लेकिन वे खुद सीधे कार की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया.

पढ़ें: फलोदी-बीकानेर हाईवे पर डंपर से भिड़ी कार, दो युवकों की मौत, बहरोड़ के पास ट्रक से टकराई रोडवेज बस, कई घायल

एएसआई ने बताया कि दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल जोगेंद्र सिंह को जिला अस्पताल ले जाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर अनुसंधान किया जा रहा है. पुलिस अज्ञात वाहन और चालक को ढूंढने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है.

दो-तीन दिन से ही जाने लगे थे सैर पर: घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और परिजनों को संवेदना व्यक्त की. जोगेंद्र सिंह के परिवार और सहकर्मियों में शोक की लहर है. वह केवल दो-तीन दिनों से ही नियमित रूप से अपने बेटे के साथ सुबह की सैर के लिए जा रहे थे कि बुधवार को यह हादसा हो गया.

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN ALWAR
SARISKA TIGER RESERVE
DECEASED SAVED HIS SONS LIFE
FORESTER DIED IN ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अक्टूबर 2025 में EV की बिक्री 57 प्रतिशत बढ़ी, MG और Mahindra ने मारी बड़ी छलांग

शेख हसीना की मौत की सजा पर बोले इस्कॉन पुजारी चिन्मय के वकील, कहा- 'फैसला राजनीतिक'

नयनतारा को बर्थडे पर पति विग्नेश शिवान से मिली चमचमाती रोल्स रॉयस कार, कीमत जान उड़ जाएंगे होश, देखें तस्वीरें

जुल्फिकार भुट्टो से लेकर मुशर्रफ तक, शेख हसीना से पहले इन राष्ट्राध्यक्षों को मिली सजा-ए-मौत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.