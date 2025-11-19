ETV Bharat / state

बेटे को बचाने की कीमत अपनी जान से चुकाई, सरिस्का के फॉरेस्टर की सड़क हादसे में मौत

अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में तैनात एक वन अधिकारी की बुधवार को भवानी तोप सर्कल के पास एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से मौत हो गई. वे अपने बेटे के साथ सुबह की सैर पर निकले थे. इस दौरान उन्हें तेज रफ्तार से आ रही कार का अहसास हो गया था. उन्होंने धक्का देकर अपने बेटे को एक तरफ कर दिया. इससे वह बच गया, लेकिन खुद नहीं बचा सके.

अरावली विहार थाने के एएसआई भगवान सिंह ने बताया कि मृतक जोगेंद्र सिंह चौहान (45) थे. वे सरिस्का में फॉरेस्टर के पद पर तैनात थे. उनके परिजन हेमपाल सिंह ने बताया कि जोगेंद्र बुधवार सुबह अपने बेटे के साथ अरावली विहार थाना क्षेत्र के भवानी तोप सर्कल के पास मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी. घटना के समय फॉरेस्टर जोगेंद्र सिंह ने साहस दिखाते हुए अपने बेटे को तेजी से धक्का देकर एक तरफ कर दिया. इससे उनका बेटा बाल-बाल बच गया, लेकिन वे खुद सीधे कार की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया.

