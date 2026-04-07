सरिस्का के वनपाल ने की आत्महत्या, 8 साल से चौकी पर तैनात था
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया.
Published : April 7, 2026 at 12:04 PM IST
अलवरः सरिस्का टाइगर रिजर्व की अलवर बफर रेंज के अधीन सिलीसेढ़ तिराहे स्थित उमरैण चौकी पर कार्यरत वनपाल ने सोमवार देर रात आत्महत्या कर ली. घटना का पता सुबह अन्य कर्मचारियों के पहुंचने पर लगा. सूचना पर पहुंची अकबरपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है. एफएसएल टीम मौके से साक्ष्य जुटाने में लगी है.
अकबरपुर थाना के हेड कांस्टेबल योगेंद्र सिंह ने बताया कि फोन पर सूचना मिली कि अकबरपुर रेंज की चौकी पर वनकर्मी ने आत्महत्या कर ली है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया. उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान वनपाल अखिलेश डूडी (45) के रूप में हुई है. परिजनों को घटना के संबंध में सूचना दी गई है. परिजनों के पहुंचने पर शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी.
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पीछे के रास्ते से जाने पर लगा पताः रेंज में तैनात वनकर्मीयों ने बताया कि सुबह चौकी पर पहुंचे तो कमरा बाहर से बंद मिला. इसके बाद पीछे के रास्ते से कमरे में पहुंचे, तो देखा कि सहायक वनपाल मृत पड़ा था. इस पर उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचना दी. हेड कांस्टेबल योगेंद्र सिंह ने बताया कि अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि उमरैण वन नाका के वनपाल अखिलेश डूडी 8 साल से इसी रेंज में तैनात थे.
कमरे में मिली शराबः अकबरपुर थाना क्षेत्र में सिलीसेढ़ तिराहे पर स्थित उमरैण रेंज वन विभाग की चौकी पर जिस कमरे में वनपाल अखिलेश डूडी मृत मिला है, वहां शराब भी मिली है. पुलिस के मुताबिक मौत के वास्तविक कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा.