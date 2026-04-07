ETV Bharat / state

सरिस्का के वनपाल ने की आत्महत्या, 8 साल से चौकी पर तैनात था

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया.

SARISKA TIGER RESERVE, FORESTER KILLED HIMSELF
क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय. (ETV Bharat alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 7, 2026 at 12:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवरः सरिस्का टाइगर रिजर्व की अलवर बफर रेंज के अधीन सिलीसेढ़ तिराहे स्थित उमरैण चौकी पर कार्यरत वनपाल ने सोमवार देर रात आत्महत्या कर ली. घटना का पता सुबह अन्य कर्मचारियों के पहुंचने पर लगा. सूचना पर पहुंची अकबरपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है. एफएसएल टीम मौके से साक्ष्य जुटाने में लगी है.

अकबरपुर थाना के हेड कांस्टेबल योगेंद्र सिंह ने बताया कि फोन पर सूचना मिली कि अकबरपुर रेंज की चौकी पर वनकर्मी ने आत्महत्या कर ली है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया. उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान वनपाल अखिलेश डूडी (45) के रूप में हुई है. परिजनों को घटना के संबंध में सूचना दी गई है. परिजनों के पहुंचने पर शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ेंः हनुमानगढ़: 5 साल के बेटे की हत्या के बाद पिता ने की आत्महत्या, पति-पत्नी में चल रहा था विवाद

पीछे के रास्ते से जाने पर लगा पताः रेंज में तैनात वनकर्मीयों ने बताया कि सुबह चौकी पर पहुंचे तो कमरा बाहर से बंद मिला. इसके बाद पीछे के रास्ते से कमरे में पहुंचे, तो देखा कि सहायक वनपाल मृत पड़ा था. इस पर उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचना दी. हेड कांस्टेबल योगेंद्र सिंह ने बताया कि अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि उमरैण वन नाका के वनपाल अखिलेश डूडी 8 साल से इसी रेंज में तैनात थे.

कमरे में मिली शराबः अकबरपुर थाना क्षेत्र में सिलीसेढ़ तिराहे पर स्थित उमरैण रेंज वन विभाग की चौकी पर जिस कमरे में वनपाल अखिलेश डूडी मृत मिला है, वहां शराब भी मिली है. पुलिस के मुताबिक मौत के वास्तविक कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा.

TAGGED:

SARISKA TIGER RESERVE
FORESTER KILLED HIMSELF
वनपाल ने की आत्महत्या
SARISKA TIGER RESERVE INCIDENT
FORESTER POSTED AT AN OUTPOST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.