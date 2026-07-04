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कालाढूंगी में घायल मिली बाघिन, वन विभाग ने रेस्क्यू कर इलाज के लिए भेजा

रामनगर: कालाढूंगी क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने घायल अवस्था में मिली एक बाघिन का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है. करीब 8 से 10 महीने की इस बाघिन को प्राथमिक जांच के बाद बेहतर उपचार के लिए पीपलपड़ाव रेंज भेजा गया है. वन अधिकारियों के अनुसार बाघिन के सभी अंग सुरक्षित हैं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज किया जाएगा.

नैनीताल जनपद के कालाढूंगी क्षेत्र अंतर्गत तराई केंद्रीय वन प्रभाग की बरहनी रेंज में वन विभाग को घायल अवस्था में एक बाघिन मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम और पशु चिकित्सकों ने मौके पर पहुंचकर बाघिन का सुरक्षित रेस्क्यू किया. प्रारंभिक जांच में बाघिन की उम्र लगभग 8 से 10 महीने आंकी गई है. वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार घायल बाघिन बरहनी रेंज की गड़प्पू बीट में मिली थी. टीम ने पूरे एहतियात के साथ उसे कब्जे में लिया और स्वास्थ्य परीक्षण किया,जांच के दौरान यह राहत की बात सामने आई कि बाघिन के शरीर के सभी अंग सुरक्षित हैं और उसे किसी तरह की गंभीर बाहरी चोट नहीं मिली है.