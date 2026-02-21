ETV Bharat / state

शिमला के एक होटल में विदेशी पर्यटक की संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस छानबीन में जुटी

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला शहर के लोअर कैथू स्थित एक होटल में 86 वर्षीय विदेशी नागरिक बैरी एल्विन मॉस फर्श पर अचेत अवस्था में मिला, जिससे होटल से हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पर्यटक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

एसपी गौरव सिंह ने बताया, 'बैरी एल्विन मॉस होटल में ठहरे हुए थे और उन्होंने थोड़ी मात्रा में शराब का सेवन किया था. दरवाजा न खोलने पर होटल स्टाफ ने कमरा खोला तो उन्हें फर्श पर पड़ा पाया. पुलिस ने कमरे का निरीक्षण किया, आवश्यक सामान कब्जे में लिया और कमरे को सील कर चाबी सुरक्षित रख ली है. बैरी एल्विन मॉस को आईजीएमसी शिमला ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत बताया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है'.

शिमला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, लोअर कैथू स्थित होटल संचालक सुर्यवंशी ने फोन से पुलिस थाना पर सूचना दी थी कि एक विदेशी व्यक्ति उसके होटल में स्टे के लिए आए थे, जो की कमरा नं 103 में फर्श पर अचेत अवस्था में पड़ा है, सूचना पर थाना प्रभारी और उप पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और विदेशी पर्यटक को अस्पताल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.