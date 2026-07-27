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गौ हत्या बंद करने की मांग, भीलवाड़ा में साधु-संतों का पैदल मार्च

भीलवाड़ा: गौ माता को राष्ट्रीय माता व गौ हत्या बंद करने की मांग लेकर सोमवार को साधु-संतों की अगुवाई में हजारों गौ भक्तों ने हरी सेवा उदासीन आश्रम से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला. गौ सेवकों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा. गौ भक्तों के पैदल मार्च के दौरान आगे बैलगाड़ियां चल रही थी. गौ भक्त हाथों में तख्तियां भी लिए थे.

हरी सेवा उदासीन आश्रम के महंत हंसाराम उदासीन ने मीडिया से कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए पूरे भारत में दूसरे चरण का अभियान चल रहा है. साधु-संतों के नेतृत्व में गौ भक्तों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम विनय सौंपा. हमारी मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के साथ ही जो भूदान बोर्ड की जमीन है उनको गोचर व जीव जंतु के लिए खाली करें. गोचर भूमि पर पिछली सरकारों ने जो अतिक्रमण करवा दिया, उनको वन्य प्राणी व गौ माता के लिए खाली कराएं.