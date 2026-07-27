गौ हत्या बंद करने की मांग, भीलवाड़ा में साधु-संतों का पैदल मार्च
भीलवाड़ा के हरी सेवा उदासीन आश्रम से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा.
Published : July 27, 2026 at 1:52 PM IST
भीलवाड़ा: गौ माता को राष्ट्रीय माता व गौ हत्या बंद करने की मांग लेकर सोमवार को साधु-संतों की अगुवाई में हजारों गौ भक्तों ने हरी सेवा उदासीन आश्रम से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला. गौ सेवकों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा. गौ भक्तों के पैदल मार्च के दौरान आगे बैलगाड़ियां चल रही थी. गौ भक्त हाथों में तख्तियां भी लिए थे.
हरी सेवा उदासीन आश्रम के महंत हंसाराम उदासीन ने मीडिया से कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए पूरे भारत में दूसरे चरण का अभियान चल रहा है. साधु-संतों के नेतृत्व में गौ भक्तों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम विनय सौंपा. हमारी मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के साथ ही जो भूदान बोर्ड की जमीन है उनको गोचर व जीव जंतु के लिए खाली करें. गोचर भूमि पर पिछली सरकारों ने जो अतिक्रमण करवा दिया, उनको वन्य प्राणी व गौ माता के लिए खाली कराएं.
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महंत हंसाराम ने कहा कि प्रदेश सरकार अभी गायों के लिए 9 माह का अनुदान दे रही है. उसकी जगह 12 महीने का अनुदान दें. उन्होंने कहा कि भारत में प्रत्येक कार चालक से निवेदन है कि वे घर में एक गाय जरूर पालें. घर में अगर कार चालक गाय नहीं पाल सकता है तो गौशाला में गाय गोद लेकर उसके चारे पानी की व्यवस्था करें. उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से देश में गौ हत्या बंद कराने का अनुरोध किया.भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, मालासेरी देवनारायण जन्म स्थली पुजारी हेमराज पोसवाल, महंत बनवारी शरण काठिया बाबा आदि मौजूद थे.
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