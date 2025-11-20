ETV Bharat / state

जींद में पांच साल की बच्ची पर चाकू से हमला, आरोपी खुद भी नाबालिग

जींद: नरवाना स्थित प्रीतम वाला बाग हरीनगर में बुधवार रात को पांच वर्षीय बच्ची पर चाकू से वार कर घायल कर दिया. घायल बच्ची को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल नरवाना में भर्ती करवाया गया है. जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देख अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. जिसने बच्ची पर चाकू से वार किया है, वो भी नाबालिग है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जींद में पांच साल की बच्ची पर चाकू से हमला: नरवाना के प्रीतम बाग की रहने वाली पांच वर्षीय बच्ची बुधवार रात को घर के बाहर गली में खेल रही थी. उसी दौरान कॉलोनी का ही 16 वर्षीय युवक आया और चाकू से हमला कर दिया. बचाव में शोर मचाए जाने पर परिजन मौके पर पहुंचे और आरोपी को काबू कर लिया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.

आरोपी भी नाबालिग: घायल बच्ची के पिता बृजेश ने बताया कि वो गांव ढाकल के रहने वाले हैं और 20 दिन पहले ही कॉलोनी में नया मकान लिया है. वो कमरे में पूजा कर रहे थे, जबकि बच्ची की मां मशीन में कपड़े धो रही थी. तभी उनका बेटा भागता हुआ ऊपर आया कि उसकी बहन को किसी ने पकड़ लिया है. चाकू से हमला कर रहा है. बच्ची को बचाने के लिए मां चीखते हुए नीचे आई, तो युवक ने उसे भी पकड़ लिया.