जींद में पांच साल की बच्ची पर चाकू से हमला, आरोपी खुद भी नाबालिग
Girl attacked in Jind: जींद के नरवाना में पांच साल की बच्ची पर चाकू से हमले का मामला सामने आया है. आरोपी गिरफ्तार.
Published : November 20, 2025 at 1:01 PM IST
जींद: नरवाना स्थित प्रीतम वाला बाग हरीनगर में बुधवार रात को पांच वर्षीय बच्ची पर चाकू से वार कर घायल कर दिया. घायल बच्ची को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल नरवाना में भर्ती करवाया गया है. जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देख अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. जिसने बच्ची पर चाकू से वार किया है, वो भी नाबालिग है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
जींद में पांच साल की बच्ची पर चाकू से हमला: नरवाना के प्रीतम बाग की रहने वाली पांच वर्षीय बच्ची बुधवार रात को घर के बाहर गली में खेल रही थी. उसी दौरान कॉलोनी का ही 16 वर्षीय युवक आया और चाकू से हमला कर दिया. बचाव में शोर मचाए जाने पर परिजन मौके पर पहुंचे और आरोपी को काबू कर लिया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.
आरोपी भी नाबालिग: घायल बच्ची के पिता बृजेश ने बताया कि वो गांव ढाकल के रहने वाले हैं और 20 दिन पहले ही कॉलोनी में नया मकान लिया है. वो कमरे में पूजा कर रहे थे, जबकि बच्ची की मां मशीन में कपड़े धो रही थी. तभी उनका बेटा भागता हुआ ऊपर आया कि उसकी बहन को किसी ने पकड़ लिया है. चाकू से हमला कर रहा है. बच्ची को बचाने के लिए मां चीखते हुए नीचे आई, तो युवक ने उसे भी पकड़ लिया.
आरोपी गिरफ्तार: घटना की सूचना मिलने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी. परिजनों ने बताया कि उनकी किसी के साथ कोई रंजिश भी नहीं है और वो कॉलोनी में किसी को ज्यादा जानते भी नही है. बाद में घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. जांच में सामने आया कि जिस युवक ने हमला किया है, वो भी नाबालिग है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग: बच्ची के परिजनों का कहना है कि उन पर राजीनामे के लिए दबाव बनाया जा रहा है और वो सख्त कार्रवाई चाहते हैं. हुडा चौकी प्रभारी भीम सिंह ने बताया कि मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. मामला दर्ज कर लिया गया है.
