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Explainer: दुर्लभ बीमारी सिस्टिक फाइब्रोसिस से जंग जीत रहा मासूम, जेके लोन ने दी नई उम्मीद

डॉ प्रियांशु माथुर ने बताया कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक वंशानुगत (ऑटोसोमल रिसेसिव) आनुवांशिक रोग है. पेश है आदित्य अत्रे की रिपोर्ट.

CHILD SUFFERING FROM RARE DISEASE, TREATMENT JK LON HOSPITAL
जेके लोन अस्पताल में स्थित रेयर डिजीज सेंटर ने कई बच्चों को दी नई जिंदगी. (ETV Bharat gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 21, 2026 at 1:36 PM IST

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Updated : July 21, 2026 at 2:52 PM IST

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जयपुरः प्रदेश की राजधानी जयपुर में स्थित जेके लोन अस्पताल दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे बच्चों के लिए आशा की नई किरण बनकर उभरा है. अस्पताल के रेयर डिजीज सेंटर में समय-समय पर आने वाले कई ऐसे बच्चों के इलाज में सफलता मिली है, जिन्हें कई अस्पतालों से निराश लौटा दिया गया. इसी तरह का एक और मामला सामने आया है. इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी से जूझ रहे एक बच्चे को अस्पताल स्थित रेयर डिजीज सेंटर ने समय पर उपचार देकर नई जिंदगी की उम्मीद दी है.

चिकित्सकों का कहना है कि यह बीमारी भारत में दुर्लभ मानी जाती है, लेकिन जागरूकता और नवजात स्क्रीनिंग की कमी के कारण कई मरीजों का समय पर निदान नहीं हो पाता. इससे गंभीर जटिलताएं पैदा हो जाती हैं. डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स विभाग के इंचार्ज डॉ प्रियांशु माथुर ने बताया कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक वंशानुगत (ऑटोसोमल रिसेसिव) आनुवांशिक रोग है, जो जीन में बदलाव के कारण होता है.

यह बोले डॉक्टर. (ETV Bharat jaipur)

पढ़ेंः दृष्टि जाने से पहले बचाई रोशनी, एसएमएस में दुर्लभ बीमारी का सफल इलाज

child suffering from rare disease, treatment JK Lon Hospital
जेके लोन अस्पताल जयपुर. (ETV Bharat jaipur)

इस जीन की खराबी से शरीर में बनने वाला म्यूकस (बलगम) अत्यधिक गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है. इसका असर फेफड़ों, अग्न्याशय, लीवर, आंतों समेत शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों पर पड़ता है. रोगियों को बार-बार खांसी, निमोनिया, सांस लेने में तकलीफ, वजन नहीं बढ़ना, वृद्धि रुकना और पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

CHILD SUFFERING FROM RARE DISEASE, TREATMENT JK LON HOSPITAL
श्वसन के ये हैं लक्षण. (ETV Bharat gfx)

बच्चे को दी नई जिंदगीः जेके लोन अस्पताल के रेयर डिजीज सेंटर में हाल ही में एक पांच वर्षीय बच्चे का इलाज किया गया, जो लंबे समय से लगातार खांसी, बार-बार निमोनिया, वजन नहीं बढ़ने और पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान था. जांच के दौरान स्वेट क्लोराइड टेस्ट और आनुवांशिक जांच में सिस्टिक फाइब्रोसिस की पुष्टि हुई. इसके बाद चिकित्सकों ने बच्चे का इलाज शुरू किया और अब बच्चा बिलकुल स्वस्थ है. डॉ. माथुर का कहना है कि लगभग एक वर्ष तक नियमित इलाज के बाद बच्चे की स्थिति में सुधार देखने को मिला. उसका वजन और शारीरिक विकास बेहतर हुआ, फेफड़ों के संक्रमण और खांसी की समस्या काफी कम हो गई.

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यह हैं लक्षण. (ETV Bharat gfx)

इन रेयर डिजीज का इलाजः डॉक्टर माथुर का कहना है वैसे तो आमतौर पर बड़ी संख्या में दुर्लभ बीमारियों की खोज हो चुकी है, लेकिन अस्पताल में कुछ खास तरह की दुर्लभ बीमारी हैं, जिनके मामले सबसे अधिक सामने आ रहे हैं. सरकार की ओर से सभी तरह की सुविधाएं मरीजों और इलाज के लिए उपलब्ध कराई गई है. इसके कारण मरीजों को अच्छा इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है, फिर भी कुछ ऐसी बीमारियां है जिनके सबसे अधिक मामले देखने को मिल रहे हैं.

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इन बीमारियों के मामले रहे अधिक. (ETV Bharat gfx)

पढ़ेंः जैसलमेर में अति दुर्लभ बीमारी 'स्टोन मैन सिंड्रोम' का मरीज मिला, पूरे विश्व में 700 से 800 मामले

इलाज से जुड़ा आंकड़ाः डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स विभाग OPD में बड़ी संख्या में दुर्लभ बीमारियों के इलाज से जुड़े मरीज़ पहुंच रहे हैं. आंकड़ों की मानें तो OPD में हर सप्ताह 125 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं. अभी तक 800 से अधिक दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे मरीज़ों का इलाज जेनेटिक्स विभाग में किया जा चुका है. डॉ प्रियांशु माथुर ने बताया कि देश में जन्मजात विकार नवजात बच्चों की मृत्यु का पांचवां सबसे बड़ा कारण है. राज्य सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 22 करोड़ रुपए तथा बाल संबल योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है.

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इतने मरीज हैं. (ETV Bharat gfx)

4 प्रतिशत आबादी दुर्लभ बीमारी से ग्रसितः डॉ माथुर का कहना है कि इस समय दुनिया में हर साल चार लाख बच्चे नए म्यूटेशन के साथ पैदा हो रहे हैं. जागरुकता के अभाव के कारण हर साल जन्मजात विकार के साथ पैदा होने वाले 79 लाख बच्चों में से 50 प्रतिशत बच्चों में विकार के सही कारण पता नहीं लग पाता. ऐसे में बच्चों में हमेशा के लिए अपंगता का खतरा कहीं अधिक बढ़ जाता है. सिर्फ भारत देश की बात करें तो हमारी 4 प्रतिशत आबादी किसी न किसी दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है.

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इतने मरीजों का हुआ इलाज. (ETV Bharat gfx)

पढ़ेंः दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी टाइप-2 से जूझ रहा मरीज पैरों पर हुआ खड़ा, चिकित्सक बोले- ये चमत्कार है

सस्ता और सुलभ इलाजः राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में राज्य के निवासियों को नि:शुल्क उपचार की सुविधा मिलती है. वहीं जयपुर के जेके लोन अस्पताल में राजस्थान के साथ-साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित कई राज्यों से दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं. इन मरीजों का इलाज भी बेहद कम लागत पर उपलब्ध दवाइयों से किया जा रहा है. जहां निजी अस्पतालों में ऐसी बीमारियों के उपचार पर लाखों रुपये तक खर्च आ सकता है, वहीं जेके लोन अस्पताल में कुछ दुर्लभ बीमारियों की आवश्यक दवाइयां मात्र 400 से 500 रुपए प्रतिमाह में उपलब्ध हैं. इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी बेहतर और समय पर उपचार मिल पा रहा है.

child suffering from rare disease, treatment JK Lon Hospital
जेके लोन अस्पताल में आए मरीज. (ETV Bharat jaipur)
Last Updated : July 21, 2026 at 2:52 PM IST

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