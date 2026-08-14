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कोटा में पांच किमी की तिरंगा यात्रा, बिरला बोले-आज गोली व खून की नहीं, देश के लिए कुछ कर गुजरने की जरूरत

कोटा: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को कोटा में तिरंगा यात्रा निकाली गई. इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अन्य नेताओं के साथ खुली जीप में सवार थे. मल्टीपरपज स्कूल से रामपुरा होते हुए शहीद स्मारक तक निकाली तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले बिरला बोले, पूरे देश में अत्याचार के खिलाफ भी आवाज उठ रही है. भारत माता के दो टुकड़े कर दिए गए, लेकिन तिरंगा ही सबको साथ लेकर चल रहा था. इस तिरंगे को लेकर हजारों लोगों ने कुर्बानी दी है. एक लंबे समय तक आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिसमें 19 व 20 साल के नौजवान शहीद हो गए थे.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव के साथ हजारों नौजवानों ने केवल देश की आजादी के लिए कुर्बानी व अपना जीवन न्योछावर कर दिया है, तब जाकर देश आजाद हुआ. तब से आज तक भारत का नौजवान, किसान व मजदूर इस तिरंगे को लेकर स्वाभिमान से चल रहा है. अब यही संकल्प है. दुनिया में भारत का तिरंगा सबसे ऊंचा हो और दुनिया में भारत नेतृत्व करेगा. आज गोली और खून बहने की आवश्यकता नहीं है. आज आवश्यकता है, देश के लिए कुछ करने की. भारत को स्वाभिमान के साथ आत्मनिर्भर सशक्त और एक मजबूत भारत बनाने की. यह मजबूत भारत बनेगा, जब 140 करोड़ लोग इस तिरंगे को लेकर भारत को सशक्त और मजबूत रखने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे.