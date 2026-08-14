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कोटा में पांच किमी की तिरंगा यात्रा, बिरला बोले-आज गोली व खून की नहीं, देश के लिए कुछ कर गुजरने की जरूरत

कोटा में मल्टीपरपज स्कूल से रामपुरा होते हुए शहीद स्मारक तक निकाली गई तिरंगा यात्रा. खुली जीप में सवार थे लोकसभा अध्यक्ष.

Lok Sabha Speaker Birla was riding in an open jeep
खुली जीप में सवार थे लोकसभा अध्यक्ष बिरला (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 8:43 PM IST

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कोटा: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को कोटा में तिरंगा यात्रा निकाली गई. इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अन्य नेताओं के साथ खुली जीप में सवार थे. मल्टीपरपज स्कूल से रामपुरा होते हुए शहीद स्मारक तक निकाली तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले बिरला बोले, पूरे देश में अत्याचार के खिलाफ भी आवाज उठ रही है. भारत माता के दो टुकड़े कर दिए गए, लेकिन तिरंगा ही सबको साथ लेकर चल रहा था. इस तिरंगे को लेकर हजारों लोगों ने कुर्बानी दी है. एक लंबे समय तक आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिसमें 19 व 20 साल के नौजवान शहीद हो गए थे.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव के साथ हजारों नौजवानों ने केवल देश की आजादी के लिए कुर्बानी व अपना जीवन न्योछावर कर दिया है, तब जाकर देश आजाद हुआ. तब से आज तक भारत का नौजवान, किसान व मजदूर इस तिरंगे को लेकर स्वाभिमान से चल रहा है. अब यही संकल्प है. दुनिया में भारत का तिरंगा सबसे ऊंचा हो और दुनिया में भारत नेतृत्व करेगा. आज गोली और खून बहने की आवश्यकता नहीं है. आज आवश्यकता है, देश के लिए कुछ करने की. भारत को स्वाभिमान के साथ आत्मनिर्भर सशक्त और एक मजबूत भारत बनाने की. यह मजबूत भारत बनेगा, जब 140 करोड़ लोग इस तिरंगे को लेकर भारत को सशक्त और मजबूत रखने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे.

ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष. (ETV Bharat Kota)

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5 किमी की तिरंगा यात्रा: तिरंगा यात्रा में विधायक संदीप शर्मा एवं कल्पना देवी, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन व देहात प्रेमचंद गोचर आदि मौजूद थे. यात्रा का जगह-जगह स्वागत किया गया. यात्रा 5 किमी से ज्यादा लंबी थी. गुमानपुरा मल्टीपरपज स्कूल से शुरू होने के बाद सूरजपोल, कैथूनीपोल, सब्जी मंडी, क्लॉथ मार्केट, गीता भवन, रामपुरा, लाडपुरा, खाई रोड होते विवेकानंद सर्किल, अग्रसेन चौराहा व उम्मेद क्लब के सामने से शहीद स्मारक पहुंची. बिरला और अन्य नेताओं ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि दी.

Activists participating in the Tiranga Yatra in Kota
कोटा में तिरंगा यात्रा में शामिल कार्यकर्ता (ETV Bharat Kota)

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