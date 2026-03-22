राजस्थान कांग्रेस में पहली बार ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का गठन, 5 लाख से ज्यादा पदाधिकारी बनाने का टारगेट
निकाय और पंचायत चुनाव से पहले ग्राम पंचायत और वार्डों में कार्यकारिणी गठन के लिए कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों को एक माह का अल्टीमेटम दिया है.
Published : March 22, 2026 at 2:10 PM IST
जयपुर: प्रदेश में आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है. पार्टी ज्यादा से ज्यादा ग्रास रूट पर मजबूत हो और उसका फायदा पार्टी को निकाय और पंचायत चुनाव में मिले. इसके लिए प्रदेश कांग्रेस ने एक नई मुहिम शुरू की है. प्रदेश कांग्रेस में पहली बार ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है. इसके लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से तमाम जिलाध्यक्षों के लिए एक सर्कुलर भी जारी किया गया है, जिसमें पहली बार ग्राम पंचायत कार्यकारिणी और वहीं शहरी वार्डों की कार्यकारिणी के गठन के निर्देश दिए गए हैं.
शहरी वार्डों में 2 लाख से ज्यादा पदाधिकारी बनेंगे: दिलचस्प यह है कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से पहली बार ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है. इसके जरिए 3 लाख से ज्यादा पदाधिकारी बनाए जाएंगे. वहीं शहरी वार्डों में 2 लाख से ज्यादा पदाधिकारी बनने का लक्ष्य रखा गया है. प्रदेश में वर्तमान में 14 हजार 726 ग्राम पंचायत हैं. पंचायत पुनर्गठन से पहले राजस्थान में 11 हजार 310 ग्राम पंचायतें थीं. लेकिन पंचायत पुनर्गठन के बाद 3 हजार 416 नई ग्राम पंचायत अस्तित्व में आई. इस तरह अब प्रदेश में 14726 ग्राम पंचायतें है. वहीं प्रदेश कांग्रेस की ओर से इन ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत अध्यक्ष सहित 21 लोगों की कार्यकारिणी बनेगी. ऐसे में यहां 3 लाख 23 हजार 972 पदाधिकारी बनेंगे.
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प्रदेश में 10 हजार 245 शहरी वार्ड: वहीं प्रदेश में वर्तमान में 10 हजार 245 शहरी वार्ड हैं. यहां भी प्रदेश कांग्रेस की ओर से वार्ड अध्यक्ष सहित 21 लोगों की वार्ड कार्यकारिणी बनेगी. ऐसे में यहां भी 2 लाख 11 हजार 590 पदाधिकारी बनाए जाएंगे. वहीं प्रदेश कांग्रेस की ओर से तमाम जिलाध्यक्षों को हाल ही में सर्कुलर जारी करके ग्राम पंचायत और शहरी वार्डों में 5 लाख 35 हजार 662 पदाधिकारी बनाने का लक्ष्य दिया गया है. उन्हें 19 अप्रैल तक इस लक्ष्य को पूरा करना है.
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डोटासरा बोले, निकाय-पंचायत पर चुनाव पर फोकस: वहीं इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ निकाय और पंचायत चुनाव लड़ेगी. इसलिए हमने ग्रास रूट पर पहली बार ग्राम पंचायत कार्यकारिणी गठन का निर्णय लिया है. इसे हम एक महीने में पूरा करेंगे. इसी तरह वार्डों की कार्यकारिणी भी बनाई जा रही है. राजस्थान कांग्रेस का लक्ष्य 5 लाख से ज्यादा पदाधिकारी बनने का है. यह अपने आप में एक रिकॉर्ड साबित होगा कि एक महीने में इतने पदाधिकारी ग्रास रूट पर बनाए गए हैं. डोटासरा का कहना है कि हार के डर से सरकार निकाय और पंचायत चुनाव नहीं करा रही है. लेकिन कांग्रेस पार्टी की चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है.
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लगातार हो रही मॉनिटरिंग: वही ग्राम पंचायत कार्यकारिणी और वार्ड कार्यकारिणी के गठन का जिम्मा जिलाध्यक्षों को दिया गया है.जिला अध्यक्ष स्थानीय नेताओं की सलाह से कार्यकारिणी का गठन करेंगे लेकिन इस पूरी कवायद पर प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की भी नजर है. वे लगातार जिलाध्यक्षों से संवाद करके इस पूरी कवायद की मॉनीटरिंग भी कर रहे हैं. इससे पहले साल 2022में उदयपुर में हुए राष्ट्रीय संकल्प शिविर लिए गए फैसलों के बाद कांग्रेस पार्टी ने मंडल कार्यकारिणी का भी गठन किया था. राजस्थान में अब तक 2200 मंडल की कार्यकारिणी का गठन प्रदेश कांग्रेस की ओर से किया जा चुका है.