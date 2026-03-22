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राजस्थान कांग्रेस में पहली बार ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का गठन, 5 लाख से ज्यादा पदाधिकारी बनाने का टारगेट

जयपुर: प्रदेश में आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है. पार्टी ज्यादा से ज्यादा ग्रास रूट पर मजबूत हो और उसका फायदा पार्टी को निकाय और पंचायत चुनाव में मिले. इसके लिए प्रदेश कांग्रेस ने एक नई मुहिम शुरू की है. प्रदेश कांग्रेस में पहली बार ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है. इसके लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से तमाम जिलाध्यक्षों के लिए एक सर्कुलर भी जारी किया गया है, जिसमें पहली बार ग्राम पंचायत कार्यकारिणी और वहीं शहरी वार्डों की कार्यकारिणी के गठन के निर्देश दिए गए हैं.

शहरी वार्डों में 2 लाख से ज्यादा पदाधिकारी बनेंगे: दिलचस्प यह है कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से पहली बार ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है. इसके जरिए 3 लाख से ज्यादा पदाधिकारी बनाए जाएंगे. वहीं शहरी वार्डों में 2 लाख से ज्यादा पदाधिकारी बनने का लक्ष्य रखा गया है. प्रदेश में वर्तमान में 14 हजार 726 ग्राम पंचायत हैं. पंचायत पुनर्गठन से पहले राजस्थान में 11 हजार 310 ग्राम पंचायतें थीं. लेकिन पंचायत पुनर्गठन के बाद 3 हजार 416 नई ग्राम पंचायत अस्तित्व में आई. इस तरह अब प्रदेश में 14726 ग्राम पंचायतें है. वहीं प्रदेश कांग्रेस की ओर से इन ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत अध्यक्ष सहित 21 लोगों की कार्यकारिणी बनेगी. ऐसे में यहां 3 लाख 23 हजार 972 पदाधिकारी बनेंगे.

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प्रदेश में 10 हजार 245 शहरी वार्ड: वहीं प्रदेश में वर्तमान में 10 हजार 245 शहरी वार्ड हैं. यहां भी प्रदेश कांग्रेस की ओर से वार्ड अध्यक्ष सहित 21 लोगों की वार्ड कार्यकारिणी बनेगी. ऐसे में यहां भी 2 लाख 11 हजार 590 पदाधिकारी बनाए जाएंगे. वहीं प्रदेश कांग्रेस की ओर से तमाम जिलाध्यक्षों को हाल ही में सर्कुलर जारी करके ग्राम पंचायत और शहरी वार्डों में 5 लाख 35 हजार 662 पदाधिकारी बनाने का लक्ष्य दिया गया है. उन्हें 19 अप्रैल तक इस लक्ष्य को पूरा करना है.