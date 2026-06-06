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दिल्ली हादसे के बाद राजस्थान अलर्ट, 15 दिन चलेगा फायर सेफ्टी अभियान, बिना NOC वालों पर होगी कार्रवाई

जयपुर: दिल्ली में हाल ही में हुई आगजनी की घटना ने एक बार फिर व्यावसायिक भवनों की फायर सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इसी के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर फायर सेफ्टी ऑडिट और सर्वे अभियान शुरू करने का फैसला किया है. स्वायत्त शासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि वे 20 जून तक अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, मल्टीप्लेक्स, कोचिंग संस्थान, पीजी और अन्य उच्च जोखिम वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सघन सर्वेक्षण करें, और नियमों की पालना नहीं करने वाले संस्थानों को चिह्नित करते हुए सीज करें.

दिल्ली में हुए हादसे के बाद प्रदेश के सभी अर्बन लोकल बॉडीज को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिन संस्थानों ने अब तक फायर एनओसी नहीं ली है, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए. स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि ऐसे संस्थानों को पहले नोटिस देकर फायर एनओसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा जाएगा. इसके बावजूद नियमों की पालना नहीं होने पर संबंधित संस्थानों को सीज तक किया जा सकता है.

शासन सचिव रवि जैन (ETV Bharat Jaipur)

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फायर एनओसी रिन्यू नहीं कराने पर भी कार्रवाई: फायर एनओसी को लेकर विशेष अभियान के दौरान भवनों में फायर एनओसी की वैधता, आपातकालीन निकास मार्ग, फायर अलार्म सिस्टम, अग्निशमन यंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम, होज रील, हाइड्रेंट व्यवस्था और विद्युत सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी. रवि जैन ने कहा कि जिन भवनों की फायर एनओसी की अवधि समाप्त हो चुकी है और उन्होंने उसका नवीनीकरण नहीं कराया है, उनकी सूची भी तैयार की जा रही है. ऐसे मामलों में भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, क्योंकि अधिकांश आगजनी की घटनाओं में शॉर्ट सर्किट प्रमुख कारण बनकर सामने आता है, इस पर विशेष निगरानी रखते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.