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दिल्ली हादसे के बाद राजस्थान अलर्ट, 15 दिन चलेगा फायर सेफ्टी अभियान, बिना NOC वालों पर होगी कार्रवाई

स्वायत्त शासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि वे 20 जून तक अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने के लिए कहा है.

स्वायत्त शासन भवन
स्वायत्त शासन भवन (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 6, 2026 at 8:26 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: दिल्ली में हाल ही में हुई आगजनी की घटना ने एक बार फिर व्यावसायिक भवनों की फायर सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इसी के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर फायर सेफ्टी ऑडिट और सर्वे अभियान शुरू करने का फैसला किया है. स्वायत्त शासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि वे 20 जून तक अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, मल्टीप्लेक्स, कोचिंग संस्थान, पीजी और अन्य उच्च जोखिम वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सघन सर्वेक्षण करें, और नियमों की पालना नहीं करने वाले संस्थानों को चिह्नित करते हुए सीज करें.

दिल्ली में हुए हादसे के बाद प्रदेश के सभी अर्बन लोकल बॉडीज को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिन संस्थानों ने अब तक फायर एनओसी नहीं ली है, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए. स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि ऐसे संस्थानों को पहले नोटिस देकर फायर एनओसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा जाएगा. इसके बावजूद नियमों की पालना नहीं होने पर संबंधित संस्थानों को सीज तक किया जा सकता है.

शासन सचिव रवि जैन (ETV Bharat Jaipur)

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फायर एनओसी रिन्यू नहीं कराने पर भी कार्रवाई: फायर एनओसी को लेकर विशेष अभियान के दौरान भवनों में फायर एनओसी की वैधता, आपातकालीन निकास मार्ग, फायर अलार्म सिस्टम, अग्निशमन यंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम, होज रील, हाइड्रेंट व्यवस्था और विद्युत सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी. रवि जैन ने कहा कि जिन भवनों की फायर एनओसी की अवधि समाप्त हो चुकी है और उन्होंने उसका नवीनीकरण नहीं कराया है, उनकी सूची भी तैयार की जा रही है. ऐसे मामलों में भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, क्योंकि अधिकांश आगजनी की घटनाओं में शॉर्ट सर्किट प्रमुख कारण बनकर सामने आता है, इस पर विशेष निगरानी रखते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

9वीं मंजिल पर संचालित रूफटॉप रेस्टोरेंट
9वीं मंजिल पर संचालित रूफटॉप रेस्टोरेंट (ETV Bharat Jaipur)

इन पर विशेष निगरानी रखते हुए सख्त कार्रवाई

  • रूफटॉप रेस्टोरेंट
  • बेसमेंट में संचालित किचन
  • बिना अनुमति गैस सिलेंडर उपयोग करने वाले प्रतिष्ठान
  • संस्थानों में बिजली की खराब वायरिंग, ओवरलोडिंग, खुले तार और अव्यवस्थित पैनल रूम

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सर्वेक्षण टीम ये भी जांच करेगी

  • भवनों में आपातकालीन एग्जिट गेट की स्थित
  • एग्जिट के रास्ते में कोई अवरोध तो नहीं, उन पर ताले तो नहीं लगे है.
  • एग्जिट संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं या नहीं.
  • कर्मचारियों को फायर सेफ्टी का प्रशिक्षण मिला है या नहीं.
  • फायर ड्रिल आयोजित की जाती है या नहीं.
  • आपातकालीन संपर्क नंबर प्रदर्शित हैं या नहीं.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया था कि राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में बड़ी संख्या में ऐसे होटल, पीजी, कोचिंग संस्थान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, जहां फायर एनओसी का नवीनीकरण समय पर नहीं हुआ है या अग्नि सुरक्षा उपकरण केवल कागजों तक सीमित हैं. ऐसे में सरकार का ये अभियान न केवल नियमों की पालना सुनिश्चित करने बल्कि भविष्य में किसी बड़े हादसे को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. राज्य सरकार ने सभी निकायों को साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं. आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अभियान में किसी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

व्यावसायिक भवनों की फायर सेफ्टी चेक की जाएगी
व्यावसायिक भवनों की फायर सेफ्टी चेक की जाएगी (ETV Bharat Jaipur)

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