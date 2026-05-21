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सरिस्का के अकबरपुर रेंज में लगी आग, वन विभाग की तत्परता से टला बड़ा संकट, आग पर देर रात पाया गया काबू

अकबरपुर रेंज के अधीन वन क्षेत्र में लगी आग को देर रात चार रेंज की टीमों ने मशक्कत के बाद पाया काबू.

जंगल में लगी आग
जंगल में लगी आग (फोटो ईटीवी भारत अलवर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2026 at 7:05 AM IST

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Updated : May 21, 2026 at 7:21 AM IST

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अलवर : जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्र सरिस्का टाइगर रिजर्व के अकबरपुर रेंज के अधीन वन क्षेत्र में बुधवार रात को अचानक आग लगने की सूचना से प्रशासन सकते में आ गया. घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम ने सतर्क होकर तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चला कर देर रात आग पर काबू पाया. आग पर काबू पाने के लिए सरिस्का के चार रेंज के वनकर्मी अकबरपुर रेंज स्थित किशनपुर नाके के बिनक वन क्षेत्र में पहुंचे.

वनपाल रामवीर गुर्जर ने बताया कि बुधवार रात को अकबरपुर रेंज के किशनपुर नाके के अधीन बिनक वन क्षेत्र में अचानक आग लगने की सूचना मिली. इसके बाद रेंजर हेमेंद्र सिंह राजावत व सहायक वन संरक्षक अंशुल जिंदल ने तुरंत टीम का गठन कर घटनास्थल के लिए रवाना किया. उन्होंने बताया कि वन विभाग ने मौके पर फायर कंट्रोल अभियान शुरू किया. वनपाल रामवीर ने बताया कि घटना के दौरान मौके पर सरिस्का की चार रेंज के करीब 40 वनकर्मी मौके पर पहुंचे और फायर कंट्रोल ऑपरेशन शुरू किया.

सरिस्का टाइगर रिजर्व के जंगलों में लगी आग (वीडियो ईटीवी भारत अलवर)

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आग पर काबू पाते वनकर्मी
आग पर काबू पाते वनकर्मी (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

वनपाल रामवीर गुर्जर ने बताया कि वन कर्मियों ने अंधेरे के बीच सूझबूझ, सतर्कता और त्वरित कार्रवाई करते हुए देर रात तक आग पर काबू पा लिया. उन्होंने बताया कि समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया, नहीं तो सरिस्का टाइगर रिजर्व की वन संपदा व जंगल में मौजूद वन्यजीवों को नुकसान हो सकता था. उन्होंने बताया कि घटना से सरिस्का प्रशासन के उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया गया, जिनके निर्देशन व समन्वय के साथ ही अभियान चलाकर आग पर काबू पाया गया. उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया की कार्रवाई के दौरान देवेंद्र मीणा, अरुण चौधरी, इंद्रराज, रामवीर गुर्जर, राजेश मीणा, हंसराम, रविंद्र मीणा, हीरा सिंह, नूरुद्दीन, सीताराम, सुरेश, जगदीश, पवन शर्मा सहित अन्य कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे. भीषण गर्मी के दौरान टाइगर रिजर्व सरिस्का से पूर्व में भी आग लगने की घटनाएं हो चुकी है.

Last Updated : May 21, 2026 at 7:21 AM IST

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