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सरिस्का के अकबरपुर रेंज में लगी आग, वन विभाग की तत्परता से टला बड़ा संकट, आग पर देर रात पाया गया काबू

जंगल में लगी आग ( फोटो ईटीवी भारत अलवर )