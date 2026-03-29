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जींद में मैरिज पैलेस के स्टोर रूम में लगी आग, आधे घंटे की मशक्कत के बाद तीन फायर बिग्रेड की गाडियों ने पाया काबू

जींद: सेक्टर सात के निकट निजी मैरिज पैलेस में शनिवार दोपहर बाद अचानक आग भड़क उठी. गनीमत यह रही कि आग भड़कने से कुछ समय पहले भगवत कथा संपन्न हुई थी. घटना की सूचना पर फायर बिग्रेड की तीन गाड़ियां और सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. आग लगने के पीछे शार्ट सर्किट बताया जा रहा है. आगजनी से स्टोर में रखा सामान जल गया और पैलेस को भी नुकसान पहुंचा है.

फायर बिग्रेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीः सेक्टर सात के निकट शनिवार दोपहर बाद मैरिज पैलेस के स्टोर में आग भड़क उठी. मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश भी की. लेकिन आग तेजी से फैलने लगी. सूचना पाकर सिविल लाइन थाना पुलिस और फायर बिग्रेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.