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जींद में मैरिज पैलेस के स्टोर रूम में लगी आग, आधे घंटे की मशक्कत के बाद तीन फायर बिग्रेड की गाडियों ने पाया काबू

जींद के एक मैरिज पैलेस में लगी आग में लाखों का सामान जलने की सूचना है.

FIRE BROKE OUT IN MARRIAGE PALACE
मैरिज पैलेस के स्टोर में लगी आग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 29, 2026 at 6:18 PM IST

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जींद: सेक्टर सात के निकट निजी मैरिज पैलेस में शनिवार दोपहर बाद अचानक आग भड़क उठी. गनीमत यह रही कि आग भड़कने से कुछ समय पहले भगवत कथा संपन्न हुई थी. घटना की सूचना पर फायर बिग्रेड की तीन गाड़ियां और सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. आग लगने के पीछे शार्ट सर्किट बताया जा रहा है. आगजनी से स्टोर में रखा सामान जल गया और पैलेस को भी नुकसान पहुंचा है.

फायर बिग्रेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीः सेक्टर सात के निकट शनिवार दोपहर बाद मैरिज पैलेस के स्टोर में आग भड़क उठी. मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश भी की. लेकिन आग तेजी से फैलने लगी. सूचना पाकर सिविल लाइन थाना पुलिस और फायर बिग्रेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

जींद में आग (Etv Bharat)

स्टोर में रखा सामान जलकर राखः बताया जा रहा है कि स्टोर में सजावट, बर्तन, मेट सहित कई अन्य सामान था, जो जल गया. आगजनी से कुछ समय पहले पैलेस में भगवत कथा संपन्न हुई थी. कुछ ही लोग वहां पर थे, जिन्होंने स्टोर से आग की लपटें उठती दिखाई दी. बताया जाता है कि आग के पीछे कारण शार्ट सर्किट रहा है. आगजनी की घटना मे स्टोर में रखा सामान तो जल ही गया. साथ मे पैलेस को भी काफी नुकसान पहुंचा है.

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मैरिज पैलेस के स्टोर में लगी आग
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