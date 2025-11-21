ETV Bharat / state

सुनेल: अस्पताल के प्रसूति वार्ड में शार्ट सर्किट से लगी आग, प्रसूताओं में मचा हड़कंप

झालावाड़: जिले के सुनेल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रसूति वार्ड में शुक्रवार को इलेक्ट्रिक पैनल में अचानक आग लग गई. इसके बाद वार्ड में धुआं फैल गया, जिससे वहां भर्ती प्रसूताओं और अन्य मरीजों में हड़कंप मच गया. परिजनों के बीच भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस दौरान मौके पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ ने सूझबूझ दिखाते हुए अग्निशामक यंत्रों की मदद से आग पर तुरंत काबू पा लिया, जिससे कोई बड़ा हादसा टल गया.

ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ. राहुल अचोरिया ने बताया कि प्रसूति वार्ड में इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी. इस दौरान वार्ड में तीन से चार प्रसूताएं भर्ती थीं, जिन्हें तत्काल दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया. उन्होंने कहा कि गनीमत रही कि समय रहते स्टाफ ने आग पर काबू कर लिया, वरना कोई बड़ी जनहानि भी हो सकती थी.