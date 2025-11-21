सुनेल: अस्पताल के प्रसूति वार्ड में शार्ट सर्किट से लगी आग, प्रसूताओं में मचा हड़कंप
सुनेल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वार्ड में भर्ती प्रसूताओं को तत्काल दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया.
Published : November 21, 2025 at 3:38 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 4:06 PM IST
झालावाड़: जिले के सुनेल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रसूति वार्ड में शुक्रवार को इलेक्ट्रिक पैनल में अचानक आग लग गई. इसके बाद वार्ड में धुआं फैल गया, जिससे वहां भर्ती प्रसूताओं और अन्य मरीजों में हड़कंप मच गया. परिजनों के बीच भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस दौरान मौके पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ ने सूझबूझ दिखाते हुए अग्निशामक यंत्रों की मदद से आग पर तुरंत काबू पा लिया, जिससे कोई बड़ा हादसा टल गया.
ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ. राहुल अचोरिया ने बताया कि प्रसूति वार्ड में इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी. इस दौरान वार्ड में तीन से चार प्रसूताएं भर्ती थीं, जिन्हें तत्काल दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया. उन्होंने कहा कि गनीमत रही कि समय रहते स्टाफ ने आग पर काबू कर लिया, वरना कोई बड़ी जनहानि भी हो सकती थी.
उन्होंने बताया कि प्रसूति वार्ड से इलेक्ट्रिक पैनल को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि भविष में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो. इससे पूर्व भी झालावाड़ जिला अस्पताल के फैब्रिकेशन वार्ड में आग लगने की घटना हो चुकी है. उस समय भी समय रहते सभी मरीजों को तुरंत वार्ड से बाहर निकाल लिया गया था. इससे पहले राज्य के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में भी आग लगने की घटना हो चुकी है. एसएमएस अस्पताल में लगी आग के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी.