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कराडखेड़ी का जंगल धधका, बूंदी और देवली से पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू

जंगल में उठी आग की लपटें ( Etv Bharat Bundi )

बूंदी: हिंडोली उपखंड क्षेत्र के कराडखेड़ी जंगल में सोमवार को लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. हिंडोली वनखंड क्षेत्र के जंगल में अज्ञात कारणों से भड़की आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. कुछ ही देर में आग ने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और आसमान में काले धुएं का घना गुबार कई किलोमीटर दूर तक फैल गया. वन विभाग के हिंडोली रेंजर शिवप्रकाश चौधरी ने बताया कि आग अचानक भड़की और तेज हवाओं के साथ बेकाबू होती चली गई. बबूल और सूखी झाड़ियों ने आग को और भड़काया, जिससे लपटें कई फीट ऊंचाई तक उठती नजर आईं. जंगल में उठती आग की लपटों और धुएं ने आसपास के ग्रामीणों में दहशत फैला दी. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग हरकत में आया. पढ़ें: 'अर्ली वॉर्निंग सिस्टम' : सरिस्का में आग पर समय रहते काबू पाने का कारगर हथियार