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कराडखेड़ी का जंगल धधका, बूंदी और देवली से पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू

बूंदी जिले की हिंडोली रैंज के जंगल में बबूल और सूखी झाड़ियों में आग लग गई. किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

fire broke out in forest
जंगल में उठी आग की लपटें (Etv Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 20, 2026 at 8:45 PM IST

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बूंदी: हिंडोली उपखंड क्षेत्र के कराडखेड़ी जंगल में सोमवार को लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. हिंडोली वनखंड क्षेत्र के जंगल में अज्ञात कारणों से भड़की आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. कुछ ही देर में आग ने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और आसमान में काले धुएं का घना गुबार कई किलोमीटर दूर तक फैल गया.

वन विभाग के हिंडोली रेंजर शिवप्रकाश चौधरी ने बताया कि आग अचानक भड़की और तेज हवाओं के साथ बेकाबू होती चली गई. बबूल और सूखी झाड़ियों ने आग को और भड़काया, जिससे लपटें कई फीट ऊंचाई तक उठती नजर आईं. जंगल में उठती आग की लपटों और धुएं ने आसपास के ग्रामीणों में दहशत फैला दी. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग हरकत में आया.

पढ़ें: 'अर्ली वॉर्निंग सिस्टम' : सरिस्का में आग पर समय रहते काबू पाने का कारगर हथियार

हिंडोली रेंजर शिवप्रकाश चौधरी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. उन्होंने तुरंत दमकल बुलाई. बूंदी नगर परिषद समेत आसपास की नगरपालिकाओं से आधा दर्जन दमकल वाहन मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए. ग्रामीणों ने बताया कि दमकल कर्मी और वन विभाग के कर्मचारी घंटों तक आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में लगे रहे, लेकिन तेज हवाएं राहत नहीं दे रही थी. कई स्थानों पर आग बार-बार भड़क रही थी.

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आग बुझाती दमकल (Etv Bharat Bundi)

बूंदी के अग्निशमन अधिकारी अब्दुल मतीन मंसूरी ने बताया कि सूचना पर बूंदी और देवली से दमकल भेजी गई थी. दमकलों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. लोगों का कहना था कि अगर जल्द आग पर काबू नहीं पाया गया तो यह उनके खेतों और बस्तियों तक पहुंच सकती थी. कई ग्रामीण खुद भी आग बुझाने में सहयोग करते दिखे. वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है. आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है.

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आग से उठता धुआं (Etv Bharat Bundi)

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