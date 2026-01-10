वाणिज्य कर ऑफिस गोरखपुर में आग से सैकड़ों जरूरी फाइलें और सामान खाक, अधिकारी कर रहे आकलन
आग की चपेट में आने से गोरखपुर स्थित वाणिज्य कर ऑफिस का फर्स्ट फ्लोर कार्यालय पूरी तरह जल गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 10, 2026 at 11:48 AM IST
गोरखपुर: गोरखपुर के तारामंडल के पास वाणिज्य कर ऑफिस में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई आग की चपेट में आने से फर्स्ट फ्लोर पर स्थित कार्यालय पूरी तरह जल गया.
सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत कर एक घंटे बाद पूरी तरह आग पर काबू पाया. जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है. गनीमत रही कि घटना के समय कार्यालय बंद था. जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई.
तारामंडल के पासवाणिज्य कर ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर से रात करीब 12 बजे धुएं का गुबार और आग की तेज लपटें उठती दिखाई दीं. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया. लपटें देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और तत्काल अग्निशमन विभाग व रामगढ़ताल थाना पुलिस को सूचना दी गई.
सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने भी क्षेत्र को सुरक्षित करते हुए आवागमन नियंत्रित किया.
अग्निशमन कर्मियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक कार्यालय में रखा फर्नीचर, कंप्यूटर, फाइलें, महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य सामान पूरी तरह जल चुके थे.
दमकल की गाड़ियां को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. काला और भूरा धुआं काफी देर तक वहां निकलता रहा. आग की सूचना पर विभागीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. अधिकारी आग से हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं.
अधिकारियों के अनुसार, विस्तृत जांच के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी.
इस हादसे को लेकर सीएफओ संतोष कुमार राय ने बताया कि रात 12 बजे सूचना मिली कि जीएसटी ऑफिस में आग लगी है. मौके पर दो गाड़ियां पहुंची. वे भी पहुंचे, तो देखा कि आग सेकेंड और थर्ड फ्लोर भी लगी है.
इस आग को बुझाने में जिले की 12 दमकल की गाड़ियां लगाई गईं. हालांकि इस आग से ऑफिस के अंदर सारे रिकॉर्ड जल गए. इस आग से कार्यालय की आलमारी, चेयर, फारसेलिंग सब कुछ जल गया. आग लगने का कारण और जो नुकसान हुआ है. अफसर उसका अमुमान लगा रहे हैं.
