ETV Bharat / state

वाणिज्य कर ऑफिस गोरखपुर में आग से सैकड़ों जरूरी फाइलें और सामान खाक, अधिकारी कर रहे आकलन

आग लगने से वाणिज्य कर ऑफिस गोरखपुर में भारी नुकसान. ( ETV Bharat )

गोरखपुर: गोरखपुर के तारामंडल के पास वाणिज्य कर ऑफिस में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई आग की चपेट में आने से फर्स्ट फ्लोर पर स्थित कार्यालय पूरी तरह जल गया. सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत कर एक घंटे बाद पूरी तरह आग पर काबू पाया. जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है. गनीमत रही कि घटना के समय कार्यालय बंद था. जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. वाणिज्य कर ऑफिस गोरखपुर में आग से सैकड़ों फाइलें और सामान जलकर राख हो गए. (ETV Bharat) तारामंडल के पासवाणिज्य कर ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर से रात करीब 12 बजे धुएं का गुबार और आग की तेज लपटें उठती दिखाई दीं. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया. लपटें देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और तत्काल अग्निशमन विभाग व रामगढ़ताल थाना पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने भी क्षेत्र को सुरक्षित करते हुए आवागमन नियंत्रित किया.