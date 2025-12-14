ETV Bharat / state

फरीदाबाद के गुर्जर महोत्सव में लगी आग, अचानक लपटें निकलते देख दौड़ पड़े लोग

फरीदाबाद में गुर्जर महोत्सव में आग ( Etv Bharat )

फरीदाबादः अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला परिसर में गुर्जर महोत्सव के दौरान अचानक से आग लग गई. गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों की तत्परता के कारण बड़ा हादसा टल गया. मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए समय रहते आग पर काबू पा लिया. इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. तीन दिवसीय गुर्जर महोत्सव के दौरान रविवार को लकड़ियों और भूसे से बनी हट में अचानक आग लग गई. महोत्सव के समापन के बाद छत्तीसगढ़ गेट के समीप स्थित हट में आग लगी. गनीमत यह रही कि घटना के समय परिसर में बहुत कम लोग मौजूद थे, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. लोड अधिक होने के कारण शॉर्ट सर्किट की आशंकाः प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. बताया गया कि जिस हट में आग लगी, उसके पास से बिजली का तार गुजर रहा था. अधिक लोड होने के कारण तार में शॉर्ट सर्किट हुआ. तार से निकली चिंगारी ने भूसे से बने हट को अपनी चपेट में ले लिया. भूसे और लकड़ी की वजह से आग तेजी से फैलने लगी, लेकिन लोगों की समझदारी और तत्परता से आग अन्य हटों तक नहीं पहुंच सकी.