फरीदाबाद के गुर्जर महोत्सव में लगी आग, अचानक लपटें निकलते देख दौड़ पड़े लोग
फरीदाबाद में चल रहे गुर्जर महोत्सव में अचानक से एक हट में आग लग गई.
Published : December 14, 2025 at 8:52 PM IST
फरीदाबादः अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला परिसर में गुर्जर महोत्सव के दौरान अचानक से आग लग गई. गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों की तत्परता के कारण बड़ा हादसा टल गया. मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए समय रहते आग पर काबू पा लिया. इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. तीन दिवसीय गुर्जर महोत्सव के दौरान रविवार को लकड़ियों और भूसे से बनी हट में अचानक आग लग गई. महोत्सव के समापन के बाद छत्तीसगढ़ गेट के समीप स्थित हट में आग लगी. गनीमत यह रही कि घटना के समय परिसर में बहुत कम लोग मौजूद थे, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.
लोड अधिक होने के कारण शॉर्ट सर्किट की आशंकाः प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. बताया गया कि जिस हट में आग लगी, उसके पास से बिजली का तार गुजर रहा था. अधिक लोड होने के कारण तार में शॉर्ट सर्किट हुआ. तार से निकली चिंगारी ने भूसे से बने हट को अपनी चपेट में ले लिया. भूसे और लकड़ी की वजह से आग तेजी से फैलने लगी, लेकिन लोगों की समझदारी और तत्परता से आग अन्य हटों तक नहीं पहुंच सकी.
मेले में दिखता है गुर्जर समुदाय की संस्कृति और विरासतः हर वर्ष सूरजकुंड मेला परिसर में गुर्जर समुदाय की संस्कृति, परंपरा और विरासत को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गुर्जर महोत्सव का आयोजन किया जाता है. इस तीन दिवसीय महोत्सव में फरीदाबाद के अलावा दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग और अन्य नागरिक शामिल होते हैं. रविवार को महोत्सव का समापन समारोह संपन्न होने के कुछ समय बाद ही यह हादसा हुआ.
नोडल अधिकारी ने आग के बारे में दी जानकारीः आग की सूचना मिलते ही सूरजकुंड मेला प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर पहुंचे. प्राधिकरण के नोडल अधिकारी हरविंद्र यादव ने बताया कि "आग पर तुरंत काबू पा लिया गया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से केवल एक ही हट में आग लगी है, जबकि आसपास की सभी हट पूरी तरह सुरक्षित है. समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो यह घटना न केवल लोगों की जान के लिए खतरा बन सकती थी, बल्कि आगामी अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की तैयारियों में भी खलल डाल सकती थी."